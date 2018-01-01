Богомолець нарахувала вже вісім смертей від кору в одній Одесі

Злочинна бездіяльність уряду призводить до нових смертей, — Богомолець

В Одесі зафіксована вже восьма смерть від кору, жодних заходів з попередження спалаху кору вжито не було. Про це повідомляє Голова Комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець і додає: «Міністерство охорони здоров'я стрімко перетворюється на Міністерство смерті». За словами Богомолець, її Комітет декілька разів звертався до всіх



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Злочинна бездіяльність уряду призводить до нових смертей, — Богомолець

В Одесі зафіксована вже восьма смерть від кору, жодних заходів з попередження спалаху кору вжито не було. Про це повідомляє Голова Комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець і додає: «Міністерство охорони здоров'я стрімко перетворюється на Міністерство смерті».

За словами Богомолець, її Комітет декілька разів звертався до всіх очільників держави з попередженням про те, що злочинна бездіяльність МОЗ закінчиться трагедією, але ці звернення були проігноровані.

20 лютого 2017 р. Комітет звернувся до Президента України з проханням терміново скликати засідання Національної ради реформ з питань охорони здоров`я, на якому розглянути питання щодо організації державних закупівель із залученням міжнародних спеціалізованих організацій та стану фактичного забезпечення населення життєво необхідними лікарськими засобами, вакцинами та медичними виробами.

8 вересня 2017 р. було звернення до Першого віце-прем`єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Кубіва С.І. щодо забезпечення належного охоплення населення профілактичними щепленнями для стабілізації епідемічної ситуації доведення рівня вакцинації до рекомендованих ВООЗ 90-95% з проханням доручити МОЗ України терміново здійснити поставку закуплених за кошти 2016 року вакцин.

6 жовтня 2017 р. члени Комітету звернулись до Секретаря Ради Національної безпеки і оборони України Турчинова О.В. Його було повідомлено, що на фоні критично низьких рівнів охоплення профілактичними щепленнями зростає захворюваність населення на кір, краснуху, правець, кашлюк, епідпаротит, Хіб-інфекцію, що становить загрозу національній безпеці країни. Порушили клопотання розглянути питання щодо стану забезпечення закладів охорони здоров`я та населення лікарськими засобами, централізовано закупленими МОЗ на найближчому засіданні РНБО.

22 грудня 2017 року Комітет звернувся до Прем`єр-міністра України Гройсмана В.Б. з проханням взяти питання щодо ситуації у сфері захисту населення від інфекційних хвороб та вакцинопрофілактики під особистий контроль та дати доручення МОЗ проаналізувати причини низьких рівнів вакцинації населення і терміново вжити заходів для забезпечення належної організації вакцинації населення України.

17 січня 2018 р. члени Комітету звернулись до Прем`єр-міністра України Гройсмана В.Б. щодо вкрай неблагополучної та небезпечної епідемічної ситуації, що склалася в Україні з настійним проханням доручити МОЗ провести у період з 22 по 26 січня 2018 року розширене засідання колегії МОЗ України за участі представників Уряду, народних депутатів України, представників МОН та інших зацікавлених міністерств та відомств, на якому заслухати питання про стан захворюваності населення на кір в Україні та заходи, що вживаються для недопущення епідемії.

Протягом 2017 року Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров`я роботу МОЗ України чотири рази визнано незадовільною (1 - щодо закупівлі лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та медичних виробів, проведених через спеціалізовані міжнародні організації за кошти державного бюджету 2015-2016 років; 1 - як блок охорони здоров`я до звіту Уряду; 1 – лікування за кордоном; 1 – по протидії туберкульозу).

«Жодних заходів реагування не вжито. Люди продовжують вмирати, а держави ніби не існує. Бездіяльність такого міністерства, як МОЗ — рівносильна умисному вбивству. І відповідати за смерті людей чиновники мають за всією суворістю закону», — зауважила Богомолець.