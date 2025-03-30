Ботокс: краса чи ризик? Що потрібно знати про процедуру

З 2000 по 2020 рік кількість ін'єкцій ботоксу зросла у світі на 459%

Серед головних тенденцій 2025 року – так званий «бебі-ботокс»

Щороку у світі проводиться від дев'яти до 11 млн ін’єкцій ботоксу, а за останні 20 років їх кількість зросла на 459%. Водночас популярність процедури породжує нові тренди та дискусії щодо її безпечності та ефективності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на кандидатку медичних наук Наталію Бобок.

Як діє ботокс

Ботулотоксин, основний компонент препаратів для ін'єкцій, є білком, який впливає на нервові закінчення м'язів. Потрапляючи в організм, він блокує передачу нервових імпульсів, що спричиняє розслаблення м'язів і розгладження зморшок у зоні введення. Дослідження підтверджують, що зменшення рухливості м'язів допомагає запобігти їхній деформації та утворенню глибоких мімічних зморшок.

Завдяки своїй популярності ботулотоксин активно вивчається, зокрема щодо його терапевтичних властивостей. Спочатку він використовувався в медицині для корекції м'язових порушень, таких як косоокість, блефароспазм та неконтрольовані скорочення м’язів повік.

Головні тенденції 2025 року

Серед головних тенденцій 2025 року – так званий «бебі-ботокс», коли вводять менші дози для природнішого ефекту, а також профілактичні ін’єкції з 25 років. Ще один тренд – Full Face ботокс, що передбачає введення препарату в декілька зон одночасно, однак експертка застерігає: така техніка потребує високої кваліфікації косметолога.

Фахівчиня наголошує, що ботулотоксин має не лише косметичне, а й медичне застосування. Його використовують для лікування мігреней, м’язових спазмів і надмірного потовиділення.

Альтернативою ботоксу називають міофасціальний масаж обличчя, який допомагає розслабити м’язи та зменшити мімічні зморшки. Водночас деякі популярні техніки, як-от фейсбілдінг, можуть нашкодити, адже надмірне навантаження на м’язи провокує нові зморшки.

Коли ботокс протипоказаний

Інʼєкції ботоксу мають проводитися лише лікарями, які враховують індивідуальні особливості пацієнта та дотримуються доказових протоколів лікування. Серед них, зокрема:

Алергія на ботулотоксин.

Запальні процеси або інфекції в зоні ведення.

Деякі неврологічні захворювання, такі як міастенія, синдром Ламберта-Ітона, аміотрофічний латеральний склероз.

Вагітність та грудне вигодовування.

Порушення згортання крові.

Вік до 18 років.

Вживання таких ліків як антибіотики групи аміноглікозидів, міорелаксантів тощо.

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