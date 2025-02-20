Коли губи треба зменшувати. Косметолог розповіла про процедуру, яку тепер обирають жінки

Косметолог зауважила, що найчастіше доводиться розчиняти несертифіковані щільні філери або ті, що були введені неправильною техніко

Вартість розчинення філера у губах залежить від досвіду лікаря та обраного препарату для розчинення

Збільшення губ стало популярною процедурою в останні десятиліття. Але з часом все більше дівчат вирішують розчинити філери, простими словами, зменшити губи. Трапляється це з різних причин: від незадоволеності результатом до відчуття дискомфорту. Дерматолог-косметолог Оксана Галка розповіла в коментарі «Главкому» про наслідки введення неякісних матеріалів і способи розв'язання проблеми.

«Часто пацієнти приходять з асиметріями та міграціями від філерів – тому ми змушені розчиняти. Як правило ця процедура проходить швидко та безпечно, і більшість просто налякані цією процедурою через різні відео в TikTok або Instagram», – зауважила дерматолог.

Якими можуть бути наслідки збільшення губ

Наслідки після збільшення губ у нефахового спеціаліста можуть бути як естетичними, так і медичними. Якщо препарат вводиться неправильно або використовується несертифікований матеріал, можливе утворення горбків, провисань, асиметрії губ.

Такий вигляд має філер у губах, який мігрував фото: rozhnova.v.a/Instagram

Також невдале введення або використання низькоякісного препарату може призвести до його міграції у небажані зони – наприклад, вище контуру губ або навіть у ділянку підборіддя.

Некроз тканин – це найсерйозніше ускладнення, яке трапляється, якщо філер випадково перекриває кровопостачання. У такому разі тканини починають відмирати, що потребує негайного лікування.

Водночас косметолог зазначила, що мігрований філер зазвичай не становить небезпеки для здоров'я, проте чим довше він зберігається в організмі, тим складніше його вивести. В окремих випадках, за словами фахівчині, застарілий або несертифікований філер може не розчинитися повністю.

«Чим довше буде зберігатись мігрований препарат – тим важче його вивести, і в деяких випадках застарілий несертифікований препарат взагалі частково можете не вивестись до кінця», – попереджує косметологиня.

Виведення мігрованого філера з губ фото: anna_lisovets_studio/Instagram

Оксана Галка підкреслила, що для розчинення філерів використовується фермент гіалуронідаза, в результаті чого відбувається розщеплення гіалуронової кислоти на низькомолекулярні фрагменти, які виводяться з організму через кров та лімфу. За її словами, процедура триває недовго (5-15 хв).

«У більшості гіалуронова кислота розчиняється з першого разу, але залежно від того, який використовувався препарат гіалуронової кислоти до цього (сертифікований чи ні, на скільки щільний, скільки його було введено), може бути повторне розчинення», – наголосила Галка.

Косметолог зауважила, що набряк присутній лише під час процедури і кілька годин після неї, потім він зменшується і згодом можна побачити первинні природні губи. Вартість послуги залежить від досвіду лікаря та обраного препарату для розчинення.

Губи після виведення мігрованого філера фото: kisserteacher/TikTok

Чи можна повторно збільшувати губи після розчинення філерів

Як пояснила дерматолог, після розчинення філерів можна робити повторне збільшення через два тижні.

«Після розчинення ми можемо робити повторне збільшення через 14 днів, цього терміну важливо дотриматись, щоб процес розчинення і реабілітація губок пройшли до кінця», – зазначила Оксана Галка.

Яких обмежень слід дотримуватися після розчинення філерів у губах

Після розчинення філерів, за словами косметолога, немає багато обмежень. Загальні правила включають:

обмеження походів в баню, сауну, солярій;

обмеження активного спорту на сім днів;

зволожувати губи протягом двох тижнів після процедури.

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