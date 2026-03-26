Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
29 березня українцям доведеться спати на годину менше
колаж: glavcom.ua

Хвилюватись про те, щоб не забути змінити час, не варто – сучасні ґаджети зроблять це самі

Щороку в Україні переводять годинники: восени – на годину назад, навесні – на годину вперед. Перехід на літній час у 2026 році традиційно відбудеться в ніч з суботи на неділю – з 28 на 29 березня. В останню неділю березня потрібно перевести годинники о 3 годині ночі на 1 годину вперед (тобто з 03:00 на 04:00). Детальніше про це читайте у матеріалі «Главкома».

Чому й відколи переводять годинники

Чи переводять інші європейські країни стрілки годинника? Так. Крім того, понад 60 країн світу використовують цей метод. У Канаді, країнах ЄС, Ізраїлі, Ірані, Австралії та Великій Британії також практикується зміна часу. Але протягом багатьох років Європа думає про скасування переведення стрілок годинників.

Переводити годинник залежно від сезону ще 1784 року вигадав тодішній посол США у Франції Бенджамін Франклін. Він підрахував, скільки годин парижани витрачають на сон вранці, коли сонце вже зійшло, і скільки увечері спалюють свічок, перш ніж лягти спати. Порахував Франклін і кількість електроенергії, яку зможуть заощадити фабрики й заводи, коли робота триватиме за денного світла. Тож ідея з переведенням годинників була виправдана потребою в економічній ощадливості.

Уперше переведення стрілок годинника на годину вперед влітку і на годину назад взимку провели 1908 року у Великій Британії. На початку минулого століття перехід на літній і зимовий час пропонував також лондонський підрядник Вільям Віллетт. Він аргументував це можливістю економити електроенергію.

Щорічний перехід на літній час і повернення на поясний (зимовий) зараз використовують приблизно у 60 країнах
фото з відкритих джерел

Першою країною, яка офіційно впровадила літній час (зимовий – це стандартний час, за яким вівся облік до цього) стала Німеччина у 1916 році. Це було пов’язано з серйозними ресурсними дефіцитами в країні під час Першої світової війни. Через два роки сезонний перехід ввели також у Сполучених Штатах, а згодом ідею підтримали ще понад 100 країн (пізніше деякі почали відмовлятися).

Чому в Україні переводять годинники

Годинники переводять із двох причин: через традицію відповідності біологічному календарному часу та для заощадження електроенергії.

Тривалий час в Україні точаться запеклі дискусії з приводу переводу стрілок годинників на зимовий і літній час. Депутати Верховної Ради вже давно не можуть порозумітись з цього приводу.

Україна разом із республіками СРСР 1981 року теж почала переводити годинники задля економії електроенергії та подовження світлового дня. На початку 1990-х в Україні спробували відмовитися від сезонного переходу, однак 1992 року переведення годинників знову відновили, врахувавши порядок обчислення часу, який діє в Європі.

Український уряд 1996 року затвердив постанову, яка регулює порядок переведення стрілок годинника. Нею українці послуговуються і досі.

Переведення годинників на зимовий і літній час справді впливає на економію електроенергії в побуті та на підприємствах, але не дуже суттєво. Водночас така традиція негативно впливає на здоров’я людей через примусову перебудову біологічних ритмів організму. Це впливає на сон, самопочуття людей і внаслідок цього – на працездатність.

У 2021 році Верховна Рада провалила голосування у другому читанні та в цілому за законопроєкт, який мав скасувати в Україні перехід із зимового часу на літній і навпаки. Відповідно до нього Україна мала лишитися на зимовому часі. Остаточне голосування не набрало достатньої підтримки, і документ був відправлений на доопрацювання. Чи буде він ухвалений в майбутньому – невідомо.

Прихильники зміни часу впевнені, що такий перехід економить електроенергію та енергоносії. Противники вважають, що це призводить до порушення біоритмів людини й погіршення здоров’я.

Зауважимо, природним часом для України є зимовий. 95% території країни – у часовому поясі UTС+2. Деякі регіони, такі як Луганська та частково Донецька, Харківська та Закарпатська області, перебувають в інших часових поясах. Різниця у часі між західними та східними частинами країни становить близько 68 хвилин. Це призводить до незадоволення жителів різних регіонів. Наприклад, літній час зазвичай викликає незручності серед жителів східних областей, оскільки у теплу пору року там світає вже о 3 ранку. З іншого боку, на Західній Україні багато людей не задоволені зимовим часом, оскільки о 9 ранку у них тільки починає сходити сонце в холодний період року.

Коли переводять годинники 

Починаючи з 1996 року, уряд встановив правила сезонного часу, які передбачають переведення годинників двічі на рік: 

  • на літній час (на годину вперед) – в останню неділю березня;
  • на зимовий час (на годину назад) – в останню неділю жовтня.

⚠️ Зверніть увагу: Перехід на літній час у 2026 році відбудеться в ніч з 28 на 29 березня. О 03:00 ранку стрілки годинника слід перевести на одну годину вперед.

У сучасному світі майже всі годинники переходять на літній (або зимовий) час автоматично. Це можливо завдяки тому, що виробники встановлюють автоматичну синхронізацію часу за заводськими налаштуваннями. Тобто якщо пристрій підключений до мережі, він самостійно синхронізується із серверами точного часу. Ви можете не хвилюватися про смартфони, сучасні мобільні телефони, ноутбуки, планшети, персональні комп'ютери та навіть електронні книжки, які використовують мережу. 

А ось звичайні годинники, будильники, механічні прилади доведеться переводити вручну. Щоб не забути це зробити, варто залишити собі нагадування. Наприклад, встановити на смартфоні будильник чи прикріпити нагадування на холодильник. 

Чому не можна лишитися на одному часі

Україна та країни Європейського союзу планують найближчим часом відмовитися від переведення годинника. Проте досі точаться дискусії, за яким часом краще продовжити жити: за літнім чи зимовим.

З погляду економії енергії логічно було б жити за літнім часом, однак науковці та медики виступають проти. Річ у тім, що це може бути шкідливим для здоров’я населення. Науковці з Національного інституту раку США довели, що перебування у найбільш західній точці часових поясів у Штатах схоже до постійного життя за літнім часом. Люди, які переїздять у той регіон, мають підвищений ризик розвитку різних типів онкологічних захворювань.

У яких країнах не переводять годинники

Через сумнівну економію енергоресурсів і негативний вплив на здоров'я багато країн світу з часом відмовилися від переходу на літній і зимовий час. Наприклад, годинники не переводять Ісландія, Казахстан, Грузія, Японія.

Починаючи з 2021 року, кожна країна Європейського Союзу має можливість самостійно вирішувати, чи переводити годинники на літній та зимовий час. Проте більшість держав продовжують цю практику – йдеться про Італію, Іспанію, Францію, Польщу, Німеччину, Нідерланди, Латвію, Литву, Естонію, Фінляндію та інші.

Як перехід на літній час впливає на організм

Логіка в тому, щоб замінити перехід на літній час фіксованим цілорічним часом є. Адже під час штучного переведення годинників у людини збиваються циркадні ритми. Це провокує проблеми зі сном, на деякий час порушує когнітивні здібності мозку.

Лікарі стверджують, що перехід на літній або зимовий час однозначно шкодить нашому здоров'ю. Зокрема, можна помітити такі симптоми: 

  • головний біль;
  • зростання ризику інфаркту;
  • загострення хронічних захворювань;
  • відчуття втомленості.

У такі дні значно зростає кількість ДТП, а також погіршується якість і тривалість сну. Тому фахівці радять за кілька днів до 31 березня почати лягати спати на годину раніше. Так ви створите звичку.

Весною переведення годинників найчастіше сприймається організмом дещо важче, адже доводиться спати на одну годину менше. Адаптація до нового часу потребує уваги та дбайливості. Щоб полегшити цей процес, «Главком» підготував кілька корисних порад:

Нормалізуйте свій сон заздалегідь

Почніть регулювати свій режим сну за тиждень до переведення годинника. Це допоможе вашому організму плавно пристосуватися до нового графіку.

Більше часу проводьте на свіжому повітрі та відпочивайте

Активні прогулянки й насолода природою допоможуть зміцнити ваше фізичне та психічне здоров’я.

Зменшуйте стрес

Постарайтеся уникати сильного стресу під час переведення годинника, оскільки стрес може погіршити пристосування до нового часу.

Звертайте увагу на харчування

Збалансована дієта з правильним режимом харчування допоможе підтримати ваш організм під час зміни годинника.

Додатково, варто врахувати релаксаційні методи, такі як медитація, дихальні практики та йога. Вони також можуть бути корисними для зменшення стресу і покращення вашого фізичного та емоційного стану в період переходу на новий час.

Восени та взимку світловий день коротшає, а через погодні умови люди більше часу проводять в приміщенні. У результаті вони отримують мало світла, що може призводити до погіршення настрою, втомлюваності, болю в м’язах та порушення сну.

Позитивні зміни, які можна відчути після переведення годинника:

  • можливість здійснити свою мрію і стати жайворонком: у перші два тижні адаптації це легше зробити, ніж зазвичай, адже пробудження є легшим;
  • після переведення годинника варто знизити інтенсивність роботи й побутових навантажень, тож є час сповільнитись та насолодитися весною.

Теги: здоров'я часовий пояс час стрес переведення часу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua