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Уперше українка стала доноркою кісткового мозку для іноземця

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уперше українка стала доноркою кісткового мозку для іноземця
28-річня Неля стала доноркою для іноземця
фото: МОЗ

Офіс українського реєстру назвав цей випадок історичним, адже вперше український донор допоміг іноземному пацієнту

Уперше в історії українського реєстру донорів кісткового мозку 28-річна українка Неля стала рятівницею для іноземного пацієнта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя.

«Неля випадково дізналася про можливість стати донором і, зацікавившись темою, заповнила анкету для реєстрації. Після реєстрації Неля отримала набір для забору ДНК-зразка. Після цього її дані були внесені до Українського реєстру донорів кісткового мозку, який налічує понад 14,7 тисяч потенційних донорів та інтегрований у світову систему з майже 40 млн донорів. Коли в одній із клінік Італії пацієнту знадобилася трансплантація, автоматизована система почала пошук відповідного донора. Виявилося, що саме Неля є генетично сумісною з реципієнтом», – йдеться у повідомленні.

Уперше українка стала доноркою кісткового мозку для іноземця фото 1
фото: МОЗ

Зазначається, що забір стовбурових клітин відбувся в Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» і тривав кілька годин. Того ж дня клітини були доставлені кур'єром до італійської клініки, де на них очікував пацієнт.

Уперше українка стала доноркою кісткового мозку для іноземця фото 2
фото: МОЗ
Уперше українка стала доноркою кісткового мозку для іноземця фото 3
фото: МОЗ

«Офіс українського реєстру назвав цей випадок історичним, адже вперше український донор допоміг іноземному пацієнту. До цього моменту українські пацієнти отримували допомогу від донорів із Німеччини, Франції, Туреччини, Польщі, Індії та США», – наголошує МОЗ.

Раніше у «Феофанії» вперше провели родинну трансплантацію печінки. Син став донором печінки для своєї мами. Обох пацієнтів уже виписали з лікарні.

До слова, в Австралії помер донор-рекордсмен Джеймс Гаррісон. Його плазма врятувала життя 2,4 млн немовлят

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Теги: Міністерство охорони здоров'я здоров'я Україна українці Італія донор Охматдит

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