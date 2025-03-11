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Ватикан дав обережно-оптимістичний коментар щодо здоров’я Папи Римського

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Ватикан дав обережно-оптимістичний коментар щодо здоров’я Папи Римського
Напередодні Папа вже зміг робити духовні вправи
фото: Vatican News

Поки що понтифік залишиться у клініці «Агостіно Джемеллі»

Стан Папи Римського Франциска поступово покращується – про це свідчать  аналізи крові та хороша реакція на медикаментозну терапію. Проте поки що понтифік залишатиметься у лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ватикану.

Папа Римський у найближчі дні перебуватиме у стаціонарі і продовжить медикаментозне лікування. Лікарі стежитимуть за його станом.

Напередодні, 10 березня, Папа зміг робити духовні вправи. Протягом дня він чергував молитву і відпочинок, ніч минула спокійно.

Нагадаємо, з 14 лютого Папа Римський Франциск перебуває у клініці «Агостіно Джемеллі».

У січні він захворів на бронхіт, але згодом хвороба прогресувала, і йому діагностували двосторонню пневмонію. Зокрема, 9 лютого Папа Римський не зміг завершити виголошення своєї проповіді через проблеми з диханням. 

Раніше «Главком» повідомляв, що понтифік згадав про Україну в традиційному роздумі до недільної молитви «Ангел Господній». У минулу неділю, 9 березня, Папа закликав молитися про мир для «стражденної України», а також Палестини, Ізраїлю, Лівану, М’янми, Судану та Демократичної Республіки Конго.

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Теги: лікарня здоров'я Ватикан Папа Римський

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