Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Донька Ліни Костенко розповіла про стан письменниці перед 95-річчям

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Оксана Пахльовська розповіла про стан мами
фото з відкритих джерел

У столичному Будинку кіно відбулася презентація нового видання роману Костенко «Берестечко»

Завтра, 19 березня, видатна українська поетеса Ліна Костенко відзначатиме 95-річний ювілей. Її донька, письменниця Оксана Пахльовська, поділилася, як почувається мати напередодні дня народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.ua.

Зазначається, що у столичному Будинку кіно відбулася презентація нового видання роману Костенко «Берестечко». Оксана Пахльовська була присутня на заході, тоді як сама авторка не змогла його відвідати. Проте донька зазначила, що Ліна Костенко рада, що такі зустрічі відбуваються, навіть без її особистої присутності.

За словами Пахльовської, мати перебуває в Києві та почувається добре. «З мамою все добре, вона вдома, з початку повномасштабної війни я разом з нею у Києві», – зауважила Пахльовська.

Роман «Берестечко» Ліна Костенко створювала упродовж 30 років. Під час презентації оновленого видання її донька розповіла про ідейне наповнення твору та поділилася теплими спогадами з дитинства.

«Пам'ятаю, мама відправила мене до магазину купити кефіру. Він коштував 28 копійок. Я його купила, але, повертаючись додому, бігла і розбила… Звісно, я вибачилася. Але мене дуже вразило, як мама на мене тоді дивилася зі сльозами на очах. «Невже так шкода того кефіру?», – думала я. Я тільки не знала, що то були останні 28 копійок вдома, з бабусиної пенсії. Абсолютно нічого більше не було. Як в ті часи можна жити? А як можна було жити інакше?! Тому що, якщо людина має гідність, якщо людина має почуття свободи – все, вона не може мати жодного компромісу з системою», – розповіла на зустрічі донька Ліни Костенко. 

До слова, поет, музикант і військовослужбовець 13 бригади НГУ Хартія Сергій Жадан зустрівся з українською поетесою Ліною Костенко. «Поговорили з Ліною Василівною про 1920-ті й 1960-ті, про Тичину й Бажана, Кочура, Лукаша й Вінграновського, про спогади і переклади, про Харків і творчі плани. І, звісно ж, про війну, яка триває. Мудра і світла жінка. Чекайте на Радіо «Хартія»», – анонсував Жадан своє інтерв'ю з Костенко.

Як повідомлялося, 8 травня 2024 року, звання «Почесний громадянин Києва» отримала письменниця Ліна Костенко. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Ліна Костенко з'явилась на публіці під час нагородження Орденом Почесного легіону Франції. Письменниця також розповіла, що не припиняла працювати, навіть коли під Києвом точилися бої.

До слова, українська письменниця та поетеса Ліна Костенко зберігає на стіні фото колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це стало відомо зі світлин, які опублікував мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Теги: Ліна Костенко письменниця Київ здоров'я книги ювілей день народження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Комунальники проводитимуть роботи з очищення зливоприймальної системи
21 лютого частково буде обмежено рух Набережним шосе Києва
20 лютого, 16:50
У Києві 24 лютого перекрито Хрещатик
Вулиця Хрещатик перекрита через візит європейських лідерів до Києва (фото)
24 лютого, 10:29
Ожиріння стає великою проблемою для людства
Кожен другий із зайвою вагою: учені спрогнозували дату епідемії ожиріння
5 березня, 17:07
Правоохоронці упродовж декількох годин затримали молодика і вилучили викрадене
Вкрав телефон, ноутбук і гроші: у Києві затримали молодика, який напав на військового
28 лютого, 12:31
Парк «Юність» розташований у Солом'янському районі Києва
Депутатка Київради пояснила, чому парк «Юність» доведеться перейменувати
5 березня, 15:17
У столиці високий рівень забрудненості повітря
У столиці високий рівень забрудненості повітря
9 березня, 08:34
Віталій Кличко на засіданні Київради 30 січня 2025 року
Кличко подав до Київради проєкт рішення щодо збільшення своїх повноважень
13 березня, 11:23
На місці події працюють слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та ювенальні поліцейські
Перебував на даху потяга: у Києві 12-річного хлопчика вразило струмом
13 березня, 15:54
Ще раніше батьки помітили, що коли вкладали свою новонароджену первістку на живіт, то вона починала дивно кректати
«Пухлина була розміром з долоню». У Львові медики врятували немовля
14 березня, 15:38

Життя

Донька Ліни Костенко розповіла про стан письменниці перед 95-річчям
Донька Ліни Костенко розповіла про стан письменниці перед 95-річчям
Рибалку з Перу було врятовано після 95 днів в океані
Рибалку з Перу було врятовано після 95 днів в океані
Рівень інтелектуального розвитку людства знижується з кожним роком – FT
Рівень інтелектуального розвитку людства знижується з кожним роком – FT
Знімок Трампа та сина Ілона Маска став вірусним
Знімок Трампа та сина Ілона Маска став вірусним
Дешевше за квартиру. У Шотландії виставлено на продаж мальовничий острів
Дешевше за квартиру. У Шотландії виставлено на продаж мальовничий острів
Шоколад і не тільки: 111-річна британка розкрила секрети довголіття
Шоколад і не тільки: 111-річна британка розкрила секрети довголіття

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2025
12K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
8550
Найменшому завербованому ФСБ – 12 років. Зверніть увагу на своїх дітей!
6662
Реванш російської попси. Мовний омбудсмен назвав регіони, з яких надходить найбільше скарг
4055
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Сьогодні, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Вчора, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua