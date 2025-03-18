Донька Ліни Костенко розповіла про стан письменниці перед 95-річчям

У столичному Будинку кіно відбулася презентація нового видання роману Костенко «Берестечко»

Завтра, 19 березня, видатна українська поетеса Ліна Костенко відзначатиме 95-річний ювілей. Її донька, письменниця Оксана Пахльовська, поділилася, як почувається мати напередодні дня народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.ua.

Зазначається, що у столичному Будинку кіно відбулася презентація нового видання роману Костенко «Берестечко». Оксана Пахльовська була присутня на заході, тоді як сама авторка не змогла його відвідати. Проте донька зазначила, що Ліна Костенко рада, що такі зустрічі відбуваються, навіть без її особистої присутності.

За словами Пахльовської, мати перебуває в Києві та почувається добре. «З мамою все добре, вона вдома, з початку повномасштабної війни я разом з нею у Києві», – зауважила Пахльовська.

Роман «Берестечко» Ліна Костенко створювала упродовж 30 років. Під час презентації оновленого видання її донька розповіла про ідейне наповнення твору та поділилася теплими спогадами з дитинства.

«Пам'ятаю, мама відправила мене до магазину купити кефіру. Він коштував 28 копійок. Я його купила, але, повертаючись додому, бігла і розбила… Звісно, я вибачилася. Але мене дуже вразило, як мама на мене тоді дивилася зі сльозами на очах. «Невже так шкода того кефіру?», – думала я. Я тільки не знала, що то були останні 28 копійок вдома, з бабусиної пенсії. Абсолютно нічого більше не було. Як в ті часи можна жити? А як можна було жити інакше?! Тому що, якщо людина має гідність, якщо людина має почуття свободи – все, вона не може мати жодного компромісу з системою», – розповіла на зустрічі донька Ліни Костенко.

До слова, поет, музикант і військовослужбовець 13 бригади НГУ Хартія Сергій Жадан зустрівся з українською поетесою Ліною Костенко. «Поговорили з Ліною Василівною про 1920-ті й 1960-ті, про Тичину й Бажана, Кочура, Лукаша й Вінграновського, про спогади і переклади, про Харків і творчі плани. І, звісно ж, про війну, яка триває. Мудра і світла жінка. Чекайте на Радіо «Хартія»», – анонсував Жадан своє інтерв'ю з Костенко.

Як повідомлялося, 8 травня 2024 року, звання «Почесний громадянин Києва» отримала письменниця Ліна Костенко. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Ліна Костенко з'явилась на публіці під час нагородження Орденом Почесного легіону Франції. Письменниця також розповіла, що не припиняла працювати, навіть коли під Києвом точилися бої.

До слова, українська письменниця та поетеса Ліна Костенко зберігає на стіні фото колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це стало відомо зі світлин, які опублікував мер Києва Віталій Кличко.