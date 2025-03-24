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Стало відомо, який вірус може викликати нову пандемію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Стало відомо, який вірус може викликати нову пандемію
Вірус H5N1 незабаром зможе поширитись від людини до людини
фото із відкритих джерел

Антитіла поступово втрачають ефективність проти нових штамів вірусу H5N1

Вірус пташиного грипу H5N1 еволюціонує та вчиться ухилятися від імунного захисту ссавців, йдеться у дослідженні вчених із Університету Північної Кароліни. Імовірно, ці мутації досить скоро можуть уможливити передачу вірусу від людини до людини, що, своєю чергою, підвищує ймовірність нової пандемії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американський журнал eBioMedicine.

Вчені виявили, що антитіла поступово втрачають ефективність проти нових штамів H5N1. Це свідчить про те, що штами, які з'являться в майбутньому, буде складніше розпізнати і придушити. Крім того, швидка адаптація вірусу означає зниження ефективності вакцин, розроблених для його попередніх варіантів, а поширеність H5N1 серед диких і свійських птахів, великої рогатої худоби і навіть фермерів говорить про необхідність якнайшвидше створити ефективні вакцини.

Нагадаємо, вартість яєць у США сягла рекорду. Головною причиною такого зростання цін став пташиний грип, через який фермери змушені були знищити понад 166 млн птахів, зокрема курей-несучок. Лише за перші місяці року вибракували понад 30 млн несучок. До спалаху захворювання ціна яєць десятиліттями не перевищувала $2 за дюжину.

Раніше головний санітарний лікар канадської канадської провінції  Онтаріо Кіран Мур повідомив, що з кінця жовтня в Онтаріо було зареєстровано 350 випадків зараження на кір. З них 173 випадки – за останні кілька тижнів, причому 31 особу було госпіталізовано через важку форму хвороби.

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Теги: журнал вірус лікар здоров'я соціум США

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