Стало відомо, який вірус може викликати нову пандемію

Антитіла поступово втрачають ефективність проти нових штамів вірусу H5N1

Вірус пташиного грипу H5N1 еволюціонує та вчиться ухилятися від імунного захисту ссавців, йдеться у дослідженні вчених із Університету Північної Кароліни. Імовірно, ці мутації досить скоро можуть уможливити передачу вірусу від людини до людини, що, своєю чергою, підвищує ймовірність нової пандемії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американський журнал eBioMedicine.

Вчені виявили, що антитіла поступово втрачають ефективність проти нових штамів H5N1. Це свідчить про те, що штами, які з'являться в майбутньому, буде складніше розпізнати і придушити. Крім того, швидка адаптація вірусу означає зниження ефективності вакцин, розроблених для його попередніх варіантів, а поширеність H5N1 серед диких і свійських птахів, великої рогатої худоби і навіть фермерів говорить про необхідність якнайшвидше створити ефективні вакцини.

Нагадаємо, вартість яєць у США сягла рекорду. Головною причиною такого зростання цін став пташиний грип, через який фермери змушені були знищити понад 166 млн птахів, зокрема курей-несучок. Лише за перші місяці року вибракували понад 30 млн несучок. До спалаху захворювання ціна яєць десятиліттями не перевищувала $2 за дюжину.

Раніше головний санітарний лікар канадської канадської провінції Онтаріо Кіран Мур повідомив, що з кінця жовтня в Онтаріо було зареєстровано 350 випадків зараження на кір. З них 173 випадки – за останні кілька тижнів, причому 31 особу було госпіталізовано через важку форму хвороби.