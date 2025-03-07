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Цигарки роблять антибіотики неефективними – дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Цигарки
фото із відкритих джерел

Недопалки цигарок допомагають поширюватися стійким до ліків бактеріям

Німецькі вчені з Технічного університету Дрездена за участю колег з Китаю довели, що забруднюючі речовини з цигаркового диму та недопалків сприяють поширенню стійких до антибіотиків бактерій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження опубліковане в науковому журналі Environmental Health Perspectives (EHP)

Різні види бактерій можуть обмінюватися генами стійкості через плазміди – невеликі молекули ДНК, які бактерії передають одна одній. Це дозволяє бактеріям, які раніше піддавалися лікуванню антибіотиками, набувати стійкості до них.

Команда встановила, що курці можуть сприяти більш швидкому поширенню резистентних мікробів у своїх легенях, що призводить до зниження ефективності антибіотиків, що призначаються, у разі майбутніх легеневих інфекцій.

Недопалки, «колонізовані» стійкими і патогенними бактеріями, можуть переноситися в річки, інші водойми або пляжі, сприяючи поширенню небезпечних мікробів.

Дослідники закликали до посилення заходів щодо утилізації сигаретних недопалків, щоб запобігти їх потраплянню у джерела води.

Нагадаємо, міжнародна група вчених Глобального дослідження тягаря хвороб дійшла висновку, що вже до 2050 року більше половини дорослого населення світу (3,8 млрд осіб) та третина дітей та підлітків (746 млн осіб) матимуть надмірну вагу або ожиріння.

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Теги: ліки здоров'я тютюнові вироби соціум населення вчені

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