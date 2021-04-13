Продюсер розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям у Вєрки Сердючки

Зараз артист почувається набагато краще

Український продюсер Юрій Нікітін розповів про творчі плани його підопічної Вєрки Сердючки.

Цьогоріч артистка, автором якої є актор Андрій Данилко, святкує 30-річчя творчості та, як зізнався Нікітін програмі «Зірковий шлях», готує багато сюрпризів своїм прихильникам.

«Ми готуємо новий кліп, новий трек. За ним низка дуже важливих серйозних проєктів, про які я просто не можу говорити. Це рік 30-річчя Вєрки Сердючки, єдине, що можу сказати, що він буде наповнений дуже яскравими та знаковими проєктами від Вєрки Сердючки»,– заінтригував Нікітін.

Також продюсер розповів про стан здоров'я Андрія Данилко. Як відомо, ще декілька років тому у ЗМІ з'явилася інформація, що у актора є певні проблеми, проте які саме, він не озвучував. За словами Юрія Нікітіна, все набагато серйозніше, ніж могло здатися.

«Хочу сказати, що порівняно з тими депресіями, які в нього були після 2007 року, це він вже перебуває у чудовій формі. Тому що досить довгий час він зовсім не міг творити, генерити, нічого не міг робити, виступати. Нічого. У нього були серйозні проблеми зі здоров'ям, ніж це може здатися. Велика група спеціалістів над цим працює. Лікарі не лише з України, але й з інших європейських країн»,– зазначив продюсер.

До слова, Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, випустив новий альбом.

Це перший диск шоумена за 12 років. Міні-альбом «Sexy» складається з чотирьох пісень: «Sexy», «Swedish lullaby», «Disco kicks» і «Make it rain champagne» загальною тривалістю 13 хвилин.

Данилко заявив, що повернувся з композиціями, які «створені, щоб дарувати слухачам світло в непростий і темний час».

Вєрка Сердючка розповіла про відхід зі сцени в 2018 році, анонсувавши свій останній виступ.

Джерело: ТСН