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    Хто інфікується ВІЛ в Україні? Центр громадського здоров'я оприлюднив свіжі дані

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    Швидкий тест на ВІЛ можна зробити безкоштовно за 15 хв - Хто інфікується ВІЛ в Україні? Центр громадського здоров'я оприлюднив свіжі дані
    Швидкий тест на ВІЛ можна зробити безкоштовно за 15 хв
    Фото з відкритих джерел

    Наразі ВІЛ-інфекцію можна ефективно лікувати. Антиретровірусні препарати надаються безкоштовно

    Цьогоріч у березні в Україні офіційно зареєстрували 1 286 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 419 пацієнтів діагностували СНІД, а 161 людина померла від СНІДу. Про це повідомили в пресслужбі Центру громадського здоров’я.

    Шляхи інфікування ВІЛ в Україні в березні 2021 року:

    • гетеросексуальний – 795;
    • гомосексуальний – 37;
    • парентеральний (контакт з кров'ю хворої людини) – 451;
    • вертикальний (передача від матері до дитини) – 148;
    • невідомий – 1.

    У Центрі громадського здоров’я наголосили, що ВІЛ-інфекцію можна ефективно лікувати. «В Україні антиретровірусні препарати доступні для кожної людини з ВІЛ та надаються безкоштовно. Антиретровірусна терапія пригнічує розмноження ВІЛ в організмі, допомогає відновити функції імунної системи, а отже, продовжує та підвищує якість життя ВІЛ-інфікованих людей», – йдеться в повідомленні.

    Якщо вчасно виявити ВІЛ та дотримуватися призначеного лікування, можна досягти такого рівня, що кількість вірусу імунодефіциту людини в крові стає настільки мізерна, що він не проявляється в аналізі крові. До того ж ВІЛ-позитивні люди з пригніченим вірусом не можуть передавати його здоровим, навіть через статевий акт.

    У Центрі громадського здоров’я додали, що швидкий тест можна зробити в сімейного лікаря, у кабінетах інфекційних захворювань, у кабінетах «Довіра», у центрах СНІДу та ін. Це безкоштовно, безболісно й потребує лише краплі крові та 15 хв вашого часу.

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    Теги: здоров'я ВІЛ/СНІД хвороби інфекція
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