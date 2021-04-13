Хто інфікується ВІЛ в Україні? Центр громадського здоров'я оприлюднив свіжі дані

Наразі ВІЛ-інфекцію можна ефективно лікувати. Антиретровірусні препарати надаються безкоштовно

Цьогоріч у березні в Україні офіційно зареєстрували 1 286 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 419 пацієнтів діагностували СНІД, а 161 людина померла від СНІДу. Про це повідомили в пресслужбі Центру громадського здоров’я.

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні в березні 2021 року:

гетеросексуальний – 795;

гомосексуальний – 37;

парентеральний ( контакт з кров'ю хворої людини) – 451;

– 451; вертикальний (передача від матері до дитини) – 148;

невідомий – 1.

У Центрі громадського здоров’я наголосили, що ВІЛ-інфекцію можна ефективно лікувати. «В Україні антиретровірусні препарати доступні для кожної людини з ВІЛ та надаються безкоштовно. Антиретровірусна терапія пригнічує розмноження ВІЛ в організмі, допомогає відновити функції імунної системи, а отже, продовжує та підвищує якість життя ВІЛ-інфікованих людей», – йдеться в повідомленні.

Якщо вчасно виявити ВІЛ та дотримуватися призначеного лікування, можна досягти такого рівня, що кількість вірусу імунодефіциту людини в крові стає настільки мізерна, що він не проявляється в аналізі крові. До того ж ВІЛ-позитивні люди з пригніченим вірусом не можуть передавати його здоровим, навіть через статевий акт.

У Центрі громадського здоров’я додали, що швидкий тест можна зробити в сімейного лікаря, у кабінетах інфекційних захворювань, у кабінетах «Довіра», у центрах СНІДу та ін. Це безкоштовно, безболісно й потребує лише краплі крові та 15 хв вашого часу.