Чи безпечно вакцинувати дітей під час пардемії Covid-19. Роз'яснення Центру громадського здоров'я



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Планова вакцинація дітей під час пандемії Covid-19 захистить їх від захворювань

Немає доказів того, що вакцинація підвищує ризик інфікування дитини Covid-19

Потенційний контакт з інфекційним захворюванням не є протипоказанням для планової імунізації. Відповідно, пандемія Covid-19 не створює ризики, пов'язані із вакцинацією. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Сесії планової імунізації слід продовжувати наскільки це можливо. Проте, необхідно забезпечити дотримання стандартних заходів інфекційного контролю для того, щоб максимально знизити ризик передачі Covid-19 серед співробітників і відвідувачів установ.

World Health Organization (WHO) рекомендує проводити планову вакцинацію відповідно до Календаря щеплень навіть під час пандемії Covid-19. Особливо важливою є вакцинація дітей, які повинні отримати усі вакцини, передбачені Календарем щеплень під час народження та в перші два роки життя.

Ці вакцини можуть бути різними в різних країнах залежно від національних рекомендацій. Якщо імунізація була припинена, її необхідно відновити якомога швидше і надолужити щеплення.

Своєчасна вакцинація є надзвичайно важливою для того, щоб забезпечити надійний захист дітей від важких, загрозливих для життя інфекційних захворювань, а також для того, щоб уникнути накопичення нещеплених груп населення і потенційної втрати колективного імунітету.

У Центрі громадського здоров’я України зазначають, що немає доказів того, що вакцинація підвищує ризик інфікування дитини Covid-19 або впливає на перебіг захворювання. Вакцинація проти одного захворювання не послаблює імунну відповідь людини на інше захворювання.

Більш того, планова вакцинація дітей під час пандемії Covid-19 захистить їх від захворювань, яким запобігають за допомогою вакцинації. Дотримання належних заходів інфекційного контролю під час сесій імунізації дозволить звести до мінімуму потенційний ризик зараження дітей COVID-19.

Вакцинація не створює ризики для людини, яка була в контакті з інфекційним хворим чи знаходиться в інкубаційному періоді. Це означає, що вакцинація не вплине на перебіг захворювання Covid-19 у дитини, яка могла бути інфікована, але не мала симптомів захворювання в момент вакцинації або у дитини, яка могла бути інфікована COVID-19 незабаром після вакцинації. Потенційне інфікування дитини Covid-19 також не вплине на безпеку або ефективність проведеної вакцинації.

Хоча легкі симптоми захворювання: лихоманка та або кашель, які можуть спостерігатися також під час Covid-19, не є обов'язковим протипоказанням до вакцинації, надзвичайно важливим є те, щоб кожен, у кого тест на Covid-19 виявився позитивним, залишався ізольованим відповідно до національних рекомендацій.

Нагадаємо, у світі в даний час розробляється 133 потенційних вакцини від коронавірусу за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Клінічні випробування десяти вакцин вже проходять в США, Великобританії та Китаї.