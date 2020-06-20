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    Пандемія коронавірусу вступає у «нову і небезпечну» фазу – ВООЗ

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    ВООЗ попередила про нову небезпечну фазу поширення коронавірусу - Пандемія коронавірусу вступає у «нову і небезпечну» фазу – ВООЗ
    ВООЗ попередила про нову небезпечну фазу поширення коронавірусу

    Гендиректор ВООЗ закликав людей продовжувати дотримуватися дистанції, носити маски, коли це потрібно, і мити руки

    Пандемія коронавірусу вступає у «нову і небезпечну» фазу, коли люди втомлюються від протиепідемічних заходів, які до того завдали серйозних економічних збитків.

    Про це попередили у Всесвітній організації охорони здоров’я, пише Deutsche Welle.

    «Світ зараз у новій небезпечній фазі. Багатьом людям, зі зрозумілих причин, набридло сидіти вдома. Країни, зі зрозумілих причин, прагнуть відновлювати економічну і соціальну діяльність», - сказав глава ВООЗ на пресконференції.

    «Але вірус все ще швидко поширюється. Він як і раніше призводить до смерті, і більшість людей вразливі», - додав він.

    За його словами, ВООЗ за четвер отримала дані про понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу, що стало рекордним денним показником з початку пандемії. Гебреєсус зазначив, що близько половини цих випадків припадає на Північну і Південну Америку, а пандемія продовжує активно поширюватися в Південній Азії і на Близькому Сході.

    «Ми закликаємо всі країни і всіх людей проявляти надзвичайну пильність. Продовжувати дотримуватися дистанції, залишатися вдома, якщо ви себе погано почуваєте, а також продовжувати носити маски, коли це потрібно, і мити руки», - вказав він.

    Раніше МОЗ оприлюднило список небезпечних «коронавірусних» країн.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      34984
    • Хворіють
      17966
    • Одужали
      16033
    • Померли
      985

    Загалом в Україні 19 червня підтверджено 34 984 випадки Covid-19, з них 16 033 одужали, 985 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 921 випадок, це на 92 випадки більше, ніж учора (829). 

    Тим часом у світі зареєстровано вже понад 8,5 млн заражень коронавірусом. 

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