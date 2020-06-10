Експерт розповів, яким буде цьогорічний врожай фруктів та овочів



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В Україні заморозки у декілька етапів пошкодили ранні сорти овочів та кісточкових фруктів, очікується низький урожай абрикосів, персиків, слив, - аграрій

Цього року буде низький врожай фруктів і овочів через кілька хвиль заморозків і засуху, - Коваль

В Україні цього року буде низький врожай ранніх овочів та кісточкових фруктів. Про це журналісту УНН повідомив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

«Якщо говорити в цілому, то в Україні заморозки у декілька етапів пошкодили ранні сорти овочів та кісточкових фруктів. Очікується низький урожай абрикосів, персиків, слив», - сказав Коваль.

За його словами, у цьому році південь України постраждав у декількох напрямках.

«Відразу була засуха й озимі культури були не в тому стані, в якому потрібно, потім ранні заморозки пошкодили і фрукти, і ранні овочі: огірки, редиску. Далі лавина пізніх заморозків добила ріпаки, у кого вони вижили», - розповів Коваль.

До слова, українські аграрії можуть втратити до 25% врожаю через весняні заморозки.

Як повідомлялося, українські садівники прогнозують низький урожай яблук через заморозки.

Раніше повідомлялося, що в Україні цього року ціни на фрукти та ягоди йдуть на рекорд.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 18 травня регулюватиме ціни на товари, які мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення.

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