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    Економіка та фінанси

    Експерт розповів, яким буде цьогорічний врожай фруктів та овочів

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    В Україні заморозки у декілька етапів пошкодили ранні сорти овочів та кісточкових фруктів, очікується низький урожай абрикосів, персиків, слив, - аграрій - Експерт розповів, яким буде цьогорічний врожай фруктів та овочів
    В Україні заморозки у декілька етапів пошкодили ранні сорти овочів та кісточкових фруктів, очікується низький урожай абрикосів, персиків, слив, - аграрій

    Цього року буде низький врожай фруктів і овочів через кілька хвиль заморозків і засуху, - Коваль

    В Україні цього року буде низький врожай ранніх овочів та кісточкових фруктів. Про це журналісту УНН повідомив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

    «Якщо говорити в цілому, то в Україні заморозки у декілька етапів пошкодили ранні сорти овочів та кісточкових фруктів. Очікується низький урожай абрикосів, персиків, слив», - сказав Коваль.

    За його словами, у цьому році південь України постраждав у декількох напрямках.

    «Відразу була засуха й озимі культури були не в тому стані, в якому потрібно, потім ранні заморозки пошкодили і фрукти, і ранні овочі: огірки, редиску. Далі лавина пізніх заморозків добила ріпаки, у кого вони вижили», - розповів Коваль.

    До слова, українські аграрії можуть втратити до 25% врожаю через весняні заморозки.

    Як повідомлялося, українські садівники прогнозують низький урожай яблук через заморозки.

    Раніше повідомлялося, що в Україні цього року ціни на фрукти та ягоди йдуть на рекорд.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України з 18 травня регулюватиме ціни на товари, які мають істотну соціальну значущість і товари протиепідемічного призначення.

    Експерт розповів, які продукти найбільше подорожчали під час карантину.

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