Емоційне вигорання: як горіти роботою і не згорати – дослідження

Організаційний коуч розповіла, як емоційне вигорання впливає на роботу, бізнес та емоційний стан

Декілька років тому проводилось дослідження, яке показало: більша частина респондентів (64%) перебувають у стані емоційного вигорання – стані виснаження на тлі хронічного стресу, який призводить не тільки до «блокади» всіх сил людини, але й до втрати відчуття радості від життя.

Впевнені, що наразі кількість опитаних, які діагностують в себе «burnout» могла ще зрости, адже стресу в нашому житті стає все дедалі більше. На черговому вебінарі проєкту «Рекруторія» Наталія Романенко, організаційний коуч, розповіла, як емоційне вигорання впливає на бізнес, за якими маркерами його можна розпізнати та що робити, якщо емоційне вигорання вже сталося.

Причин появи синдрому «емоційного вигорання» дуже багато. І варто розуміти, що цей стан не з'являється раптово, а розвивається поступово. До того ж найчастіше причини емоційного вигорання криються як в самій специфіці роботи, так і в сприйнятті своєї професійної діяльності і особистісних якостях:

Занадто великий обсяг роботи;

Обмежені часові рамки для виконання завдань;

Мультизадачність;

Дисбаланс «робота-особисте життя»;

Конфлікти в колективі;

Авторитарність керівника;

Емоційний тиск / нестійкість;

Непослідовність і непередбачуваність у діях керівника;

Недостатнє відчуття безпеки;

Нечіткий розподіл обов'язків;

Небажання вирішувати конфлікти / приховані конфлікти;

Жорсткий і надмірний контроль;

Відсутність зворотного зв'язку.

Ми говорили, що емоційне вигорання розвивається поступово. Так, Дж. Грінберг пропонує розглядати цей стан як п'ятиступеневий прогресивний процес.

Перша стадія – «медовий місяць» – працівник зазвичай задоволений роботою і завданнями, однак по мірі зростання робочих стресів професійна діяльність починає приносити все менше задоволення;

Друга стадія – «нестача палива» – з'являються втома, апатія, можуть виникнути проблеми зі сном. При відсутності додаткової мотивації і стимулювання у співробітників втрачається інтерес до роботи;

стимулювання у співробітників втрачається інтерес до роботи; Третя стадія – хронічні симптоми – понаднормова робота без відпочинку призводить до таких явищ, як виснаження і схильність до захворювань, до психологічних переживань;

Четверта стадія – криза – розвиваються хронічні захворювання, людина частково або повністю втрачає працездатність;

П'ята стадія – «пробивання стін» – фізичні і психологічні проблеми переходять в гостру форму і можуть спровокувати розвиток небезпечних захворювань і ставлять під загрозу кар'єру.

Звичайно, що на появу емоційного вигорання впливають не тільки професійні, але й особисті фактори, на які бізнес не може вплинути. Проте існує ряд дій, які варто здійснювати в компанії, щоб уникнути вигорання співробітників:

Вчасна діагностика та зворотний зв'язок;

Ротація, зміна видів діяльності;

Внутрішній коучінг як по професійному, так і по особистому питанням;

як по професійному, так і по особистому питанням; Тренінги зі стресостійкості;

IDP (Individual Development Plan) із блоком особистісного розвитку;

Продуктивні зустрічі one-to-one.

Щоб уникнути вигорання співробітників можна застосовувати таку техніку, як «Емоційний градусник». Співробітники мають щодня відзначати в персональному чек-листі підсумки дня, тижня. У щомісячному опитувальнику вони повинні фіксувати 4 основні емоційні стани. Ментор формує «Емоційний градусник команди», на основі якого надає необхідні ресурси персонально.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров’я визнала емоційне вигорання хворобою.

До слова, Супрун пояснила, як відрізнити вигорання на роботі від перевтоми.

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Джерело: grc.ua.