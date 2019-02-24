Супрун пояснила, як відрізнити вигорання на роботі від перевтоми



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Вигорання збільшує ризик діабету 2 типу, гіпертензії, безсоння та вразливості інфекціями

Для багатьох завершення робочого тижня означає наближення омріяного відпочинку. Але є стан, коли вихідні чи навіть відпустка не допомагають відновити сили. Мова йде про вигорання.

Про це в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

«Перш за все варто розуміти, що вигорання відрізняється від втоми. Коли ми втомилися, відпочинок, достатня кількість сну та поживна їжа допомагають відновити енергію та працездатність. Але вони не допоможуть, коли йдеться про вигорання», – йдеться у дописі Супрун.

За її словами, при вигоранні людина відчуває:

Воно схоже на депресію: немає сил, поганий настрій та емоційна нестабільність, порушення харчової поведінки та сну, і непевність у своєму професіоналізмі чи здібностях. Часто вигорання супроводжується цинізмом стосовно роботи та колег.

Люди більше не здатні повноцінно виконувати свою роботу, приймають хибні рішення та почуваються емоційно виснаженими. Водночас вони сильно ризикують не лише психічним здоров’я, а й фізичним. Фізичні симптоми можуть проявлятись як головний біль, запаморочення, шлунково-кишкові болі, прискорене серцебиття чи задишка.

Люди з вигорянням часто негативно ставляться до своїх завдань, їм важко концентруватися, вони стають апатичними та не мають творчої сили. При цьому відбувається стрімке зниження продуктивності, що впливає на виконання щоденних завдань не тільки на роботі, але й вдома.

Людина, що вигоріла, частіше помиляється і не усвідомлює цього, погано тримає інформацію, тривожна і менш уважна.

Вона зазначає, що досить часто при вигоранні сильно порушується вісь регуляції гіпоталамус-гіпофіз-наднирники.

Вона визначає, наприклад, нашу ранкову бадьорість, адекватну реакцію на стрес та здатність його пережити. При вигоранні гормон кортизол більше не виділяється зранку – тому уже на початку здається, що немає сил. Кортизол не виділяється і у відповідь на стресовий чинник, або ж тіло не реагує на нього як слід.

Крім того, сильно порушується робота імунної системи, і люди, що вигоріли, ризикують захворіти на хвороби серця і судин чи розвинути хронічне запалення і навіть пов’язану із ним депресію. Вигорання збільшує ризик діабету 2 типу, гіпертензії, безсоння та вразливості інфекціями.

«Вигорання – це стан хронічного стресу і розчарування, коли багато роботи не призводить до належних результатів, винагороди, визнання чи змін. Вигорання може повторюватися, тому варто навчитися вчасно розпізнавати його наближення, намагатись не допускати та мати план дій на випадок кризи, аж до зміни діяльності», -додала медик.

Вона також навела кілька питань, які можуть допомогти у визначенні вигорання:

Чи стали ви останнім часом цинічні?

Треба себе змушувати щось робити?

Вас дратують клієнти, пацієнти, колеги, люди поруч?

Постійно енергія на нулі, і ви непродуктивні?

Важко зосередитися?

Результати не задовольняють?

Втішаєтеся їжею, алкоголем чи наркотиками?

Порушилася харчова поведінка, тобто або переїдаєте, або втратили апетит?

Чи з’явилося безсоння?

Болить голова, нудить, з’явилися нові проблеми зі здоров’ям?

Супрун рекомендує людині, що вигоріла, відпочивати і бути в безпеці та затишку до кількох місяців, шукати підтримки, змінити свої цінності і спробувати переключитися на спорт чи хобі, щоби не думати про роботу.

Також, за її словами, варто зменшити користування ґаджетами, робити перерву між проектами, не працювати понаднормово, якщо немає сил, спілкуватися більше за межами професійного кола та вчитися говорити ні.

«Будьте уважні до близьких та колег. Ви можете допомогти їм розпізнати та подолати вигорання, причому не лише емпатією, але і діями: допомогою, розподілом обов’язків, підвищенням зарплати, наданням більшої свободи дій, визнанням їхніх досягнень та зусиль», – резюмувала Супрун.

Раніше Супрун дозволила ходити в школу дітям із кашлем і нежитем.