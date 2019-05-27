Всесвітня організація охорони здоров’я визнала емоційне вигорання хворобою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оновлену Міжнародну класифікацію хвороб схвалили під час 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала синдром емоційного вигорання хворобою.

Його внесли в оновлену Міжнародну класифікацію хвороб, яку схвалили під час 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я.

Документ набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Синдром емоційного вигорання описують як фізичне і психічне виснаження внаслідок хронічного стресу, пов’язаного з роботою або іншою зайнятістю. Фахівці внесли його до розділу «Проблем, пов’язаних із зайнятістю або відсутністю зайнятості».

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала хворобою ігровий розлад, занісши його до міжнародної класифікації хвороб.

До слова, у квітні 2019 року українці витратили на лікарські засоби 6 млрд 703 млн грн.

Джерело: Громадське