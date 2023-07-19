Фіктивні електронні візити до лікаря. Глава НСЗУ оцінила масштаби проблеми

«Раніше один пацієнт міг набирати послуг на 1 млн грн»

Проблема фіктивних записів консультацій лікарів в електронній системі Helsi є, проте ця проблема дещо перебільшена. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталя Гусак.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Helsi – запущений у 2016 році медичний стартап, що розробляє однойменну систему запису до лікарів. Helsi – ключовий гравець на ринку медичних інформаційних систем, що працюють насамперед із державними лікарнями. Вони приносять основний заробіток сервісу, сплачуючи підписку від $10 за одного активного лікаря-користувача. На травень 2023 року на платформі зареєстровано 25,2 млн користувачів.

Як зазначає Гусак, НСЗУ проводить автоматичний моніторинг і має алгоритми, завдяки яким бачить маніпуляції або свідомі махінації окремих надавачів послуг. Однак, якщо казати про фіктивні направлення, то тільки пацієнт може підтвердити НСЗУ, що запис є, а послуга не надавалася.

«Я не виключаю, а ми це бачимо з автоматичного моніторингу, що є спроби обманути систему. Ми хочемо звернути увагу закладів охорони здоров’я: якщо вони думають, що можна щось приховати чи маніпулювати даними, то це не так. Усе таємне з часом стає явним. Якщо пацієнт фіксує будь-яке порушення щодо себе, НСЗУ просить звертатися на нашу гарячу лінію за номером 16-77, або залишати звернення через форму на сайті НСЗУ», – каже очільниця Національної служби здоров’я України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Гусак, при різних діагнозах НСЗУ відсікає непотрібні послуги, проте інколи сам лікар іноді не усвідомлює, що алгоритми самостійно прибирають зайві записи.

«За останніх пів року на сайті НСЗУ з’явилася значна кількість роз’яснень для закладів охорони здоров’я стосовно того, як вносити дані в електронну систему. Зараз уже додалися такі інструменти, як план лікування, стосовно консультацій різних спеціалістів, які між собою можуть узгоджуватися», – стверджує Гусак.

Як пояснює очільниця відомства, раніше через недосконалі алгоритми один пацієнт міг набрати за певну кількість часу послуг на 1 млн грн.

«Але поступово ми систему вдосконалюємо, тож зараз таке неможливо. На нас дуже скаржаться заклади охорони здоров’я. Мовляв, НСЗУ постійно змінює правила внесення даних в електронну систему. Ми це робимо, бо завжди реагуємо на маніпуляції, які бачимо. Так працює система змін, вдосконалень і в Латвії, і в Естонії, деінде», – зазначає голова НСЗУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, першого травня у Facebook колишня комунікаційниця Київського метрополітену Наталка Макогон написала допис, у якому повідомила, що хтось увійшов у її Helsi-кабінет, записався і пройшов відеоконсультацію у сімейного лікаря. Це не перший і не унікальний випадок – лише під постом Макогон зібралося під дві сотні коментарів зі схожими кейсами.

До слова, медицина на тимчасово окупованих територіях перебуває в критичному стані. Представники місцевого «Міністєрства здравоохранєнія» приходили до українських лікарів на початку окупації та дивувалися, що в амбулаторіях є комп'ютери.