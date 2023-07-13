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Глава НСЗУ пояснила, яких хвороби додала війна українцям

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Глава НСЗУ пояснила, яких хвороби додала війна українцям
Наталія Гусак: Війна дала нам поштовх задуматися над впровадженням нових послуг
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Збільшилося фінансування лікування  травм, інсультів, психічних розладів…»

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні значно збільшилась кількість хвороб: зросла кількість інсультів, травм через бойові дії. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

«Значно змінилася структура у хірургічному пакеті: збільшилося фінансування на  лікування  травм, отриманих як військовослужбовцями, так і цивільними внаслідок війни.  Відповідно, зросла і кількість послуг, які ми закуповуємо за напрямком реабілітації. Варто зазначити, що це реабілітація не тільки внаслідок травм через бойові дії. А й внаслідок збільшення кількості інсультів. Хочу нагадати, що Програма медичних гарантій дозволяє пацієнтові з інсультом пройти реабілітацію безоплатно», – розповіла Гусак.

Вона додала, що збільшилися обсяг і кількість послуг у напрямку спеціалізованої психіатрії: для того, щоб більша кількість медичних закладів могла надавати відповідні послуги.

«Війна дала нам поштовх задуматися над впровадженням нових послуг. Зокрема, це супровід і лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Нині створюємо також систему розвитку надання послуг з ментального здоров’я, яка також має надаватися сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами», – наголосила вона.

Окрім цього голова НСЗУ наголосила, що з 24 лютого 2022 року абсолютно жоден платіж щодо закупівлі будь-якої медичної послуг не був призупинений. Гусак додала, що колеги з усіх частин світу будуть вивчати досвід України, як пройти складний етап війни.

Нагадаємо, раніше чернігівська лікарня опинилась у центрі скандалу. Чернігівська лікарня купила препаратів на понад 2 мільйони гирвень, але в аптеках їх можна придбати на 13-66% дешевше.

До слова, в Україні з 1 липня 2023 року скасували карантин, який був встановлений з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19.

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Теги: здоров'я медицина українці

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