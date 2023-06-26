Обідрана стеля, заржавіле ліжко: все про медицину Росії у кількох фото

Керівника лікарні, яка не має лікарів та нормальних умов для утримання пацієнтів, оштрафували на 20 тис. рублів

Росіяни жаліються на жахливі умови та відсутність ремонту в російських лікарнях

У Красноярському краї Росії головного лікаря місцевої лікарні оштрафували на 20 тис. рублів (приблизно 8730 грн) за зношене обладнання та неробочі фельдешеро-акушерські пункти. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Місцеві жителі поскаржилися до прокуратури на роботу Абанської районної лікарні. Зокрема, у лікарні немає оториноларинголога, дерматолога, невролога, хірурга, реаніматолога, не вистачає середнього та молодшого медперсоналу.

У хірургічному відділенні не вистачає апаратів ШВЛ, відсутній апарат, необхідний для порожнинних операцій, меблі давно стали непридатними для користування – немає навіть шаф для зберігання ліків. Крім того, мешканці жаліються на відсутність ремонту у лікарні: російська медицина може здивувати лише обідраною стелою та заіржавілим ліжком.

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Росіяни жаліються на жахливі умови в лікарнях фото з відкритих джерел

Крім того, Абанській лікарні належить 30 ФАПів, 21 з яких потребує ремонту. Через брак персоналу лише 12 з них працює щодня, решта – кілька разів на тиждень. За такі умови в лікарні головного лікаря оштрафували на 20 тис. рублів.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни стикнулися з деградацією рівня медицини. Так, наприклад, при діабеті та атеросклерозі судини нижніх кінцівок можуть закупоритися настільки, що починається гангрена. Щоб врятувати пацієнта від смерті, можна ампутувати ноги, а можна ендоваскулярними методами прочистити судини, що забилися. У США на 1 мільйон жителів роблять щороку 280-300 ампутацій, у Європі – 250, у Японії – 210. А в Росії щороку – 500 ампутацій на мільйон людей. Удвічі більше ампутацій, ніж у всьому цивілізованому світі. Удвічі частіше, ніж у розвинених країнах, росіянам відрізають ноги.