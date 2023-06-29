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Російські лікарні примусово лікуватимуть гомосексуалів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські лікарні примусово лікуватимуть гомосексуалів
Лікар-сексолог може застосовувати до пацієнтів «примусові заходи медичного характеру»
фото з відкритих джерел

У РФ лікарі допомагатимуть людям, які «страждають на психічні розлади, пов'язані зі статевим розвитком і орієнтацією»

У психоневрологічних диспансерах і поліклініках Росії з 1 липня з'являться кабінети сексологів, в яких лікарі допомагатимуть людям, які «страждають на психічні розлади, пов'язані зі статевим розвитком і орієнтацією». Про це пише росЗМІ з посиланням на відповідний наказ МОЗ, опублікований 14 листопада 2022 року.

У тексті документа йдеться, що лікар-сексолог повинен допомагати пацієнтам, які мають розлади статевого розвитку та орієнтації, статеву ідентифікацію та сексуальні уподобання, а також пацієнтам з «сімейно-сексуальними дисгармоніями, сексуальними дисфункціями».

У роботі сексолог може застосовувати «примусові заходи медичного характеру», розроблені разом із лікарем-психіатром, зазначається у наказі.

«Допомога такого фахівця (сексолога – «Главком») необхідна, якщо людина хоче позбутися фригідності, імпотенції, або таких порушень сексуальної поведінки, як фетишизм, мазохізм, садизм, ексгібіціонізм, і навіть за таких, м'яко кажучи, нестандартних переваг, як аутоеротизм, гомосексуальність, зоофілію», – пише офіційний публікатор федеральних законів «Парламентська газета».

При цьому формулювання, що використовуються у наказі, збігаються з міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10), яку Росія прийняла у 1997 році. Згідно з цією класифікацією, гомосексуальність не вважається психічним розладом, каже юрист ЛГБТ-групи «Вихід» Ксенія Михайлова.

У зв'язку з цим поява кабінетів сексологів не означає початку конверсійної терапії, але, враховуючи прийняті в першому читанні поправки про заборону зміни статі та закон про «ЛГБТ-пропаганду», можна очікувати чого завгодно, підкреслює Михайлова.

«Виходячи з того, що все більше посилюється законодавство щодо публічних проявів не гетеросексуальної орієнтації або позиціювання людини як трансперсони, виникають обґрунтовані побоювання, що подібні фахівці не слідуватимуть МКБ-10 і сучасним протоколам лікування», – зазначає Михайлова.

У грудні минулого року президент країни-терористки РФ Володимир Путін підписав закон про заборону ЛГБТ-пропаганди. Законопроєкт запроваджує адміністративну відповідальність за «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин, педофілію та зміну статі серед дітей та дорослих».

За порушення закону громадянами штраф становитиме від 100 до 200 тис. руб. (30-60 тис. грн), посадовцями – від 200 до 400 тис. (60-120 тис. грн), а юридичними особами загрожує штраф від 1 до 2 млн руб (300-600 тис. грн).

Нагадаємо, Росія направила в усі парламенти світу доповідь про біолабораторії в Україні, у якій, зокрема, йдеться про бойових комарів, кліщів і вошей.

До слова, майже 16% російських громадян підтримали використання ядерної зброї у війні проти України.

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Теги: росія медицина ЛГБТ лікар

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