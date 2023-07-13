Стало відомо, де в Україні вирощуватимуть медичний канабіс у разі легалізації
Медичний канабіс після деокупації може з’явитися у Криму
Після деокупації Криму в окремих його регіонах вирощуватимуть медичний канабіс. Про це повідомила постійна представниця президента України на півострові Таміла Ташева.
«Вирощування медичного канабісу в окремих регіонах Криму (після його легалізації в Україні). Також сприяння виробництву медичних засобів на основі канабісу та експорту його до інших країн, де цю речовину легалізовано», – йдеться в повідомленні.
Ташева нагадала, що минулого року до ІІ саміту Кримська платформа разом з командою Київської школи економіки Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Центру оборонних стратегій працювали над «Стратегію економічного відновлення Криму».
«Багато крутих ідей увійшло у підсумковий документ, і саме ця ідея, ще рік тому була відображена у документі. Дякую народним депутатам за важливе рішення. Сподіваюсь на швидке доопрацювання між читаннями і ухвалення закону», – додала вона.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.
Ліки на основі медичного канабісу використовуються для знеболення та усунення побічних ефектів від хіміотерапії при онкологічних захворюваннях; для усунення епілептичних нападів; для усунення спастичності м’язів при розсіяному склерозі; для полегшення болю при фантомних болях після травм та ампутацій; для покращення стану нервової системи та сну; для лікування посттравматичного синдрому.
Коментарі — 0