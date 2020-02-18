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    Здоров'я

    Інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess сьогодні мають виписати з лікарні

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    Лайнер&nbsp;Diamond Princess знаходиться на карантині в порту японського міста Йокогама - Інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess сьогодні мають виписати з лікарні
    Лайнер Diamond Princess знаходиться на карантині в порту японського міста Йокогама

    Наразі обидва українці перебувають у воєнному госпіталі, де проходять лікування від нового типу коронавірусу

    Один українець з корабля Diamond Princess, який відправили на карантин через спалах коронавірусу, почуває себе нормально, а другого можуть скоро виписати з лікарні.

    Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

    «Востаннє українські консули зв’язувалися з лікарями 13 лютого. За їх інформацією, один українець нормально себе почуває, а другого планують виписати вже завтра (18 лютого, - ред), – сказав Пристайко.

    Наразі обидва українці перебувають у воєнному госпіталі, де проходять лікування від нового типу коронавірусу.

    Лайнер Diamond Princess знаходиться на карантині в порту японського міста Йокогама.

    Нагадаємо, прибуття літака з евакуйованими з Китаю українцями очікується в четвер, 20 лютого.  У МОЗ також заявили, що при евакуації українців з Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.

    Зазначимо, на проведення евакуації українських громадян з Уханя Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень. Мінфіну було доручено здійснити зазначені видатки коштом резервного фонду держбюджету.

    Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

    здоров'я міністр українці лікарня карантин Вадим Пристайко вірус
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