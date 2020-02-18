Інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess сьогодні мають виписати з лікарні



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Лайнер Diamond Princess знаходиться на карантині в порту японського міста Йокогама

Наразі обидва українці перебувають у воєнному госпіталі, де проходять лікування від нового типу коронавірусу

Один українець з корабля Diamond Princess, який відправили на карантин через спалах коронавірусу, почуває себе нормально, а другого можуть скоро виписати з лікарні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Востаннє українські консули зв’язувалися з лікарями 13 лютого. За їх інформацією, один українець нормально себе почуває, а другого планують виписати вже завтра (18 лютого, - ред), – сказав Пристайко.

Наразі обидва українці перебувають у воєнному госпіталі, де проходять лікування від нового типу коронавірусу.

Лайнер Diamond Princess знаходиться на карантині в порту японського міста Йокогама.

Нагадаємо, прибуття літака з евакуйованими з Китаю українцями очікується в четвер, 20 лютого. У МОЗ також заявили, що при евакуації українців з Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.

Зазначимо, на проведення евакуації українських громадян з Уханя Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень. Мінфіну було доручено здійснити зазначені видатки коштом резервного фонду держбюджету.

Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.