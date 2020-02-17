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    Новий китайський коронавірус менш смертельний за інші, - ВООЗ

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    Новий китайський коронавірус менш смертельний за інші, - ВООЗ

    Понад 80% пацієнтів мають легку форму зараження коронавірусом та видужають

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомляє, що новий китайський коронавірус Covid19 менш смертельний за інші. Про це йдеться у повідомленні організації у Twitter.

    Як зазначають у ВООЗ, понад 80% пацієнтів мають легку форму зараження коронавірусом та видужають.

    «Також виявляється, що Covid19 не такий смертельний, як інші коронавіруси, включаючи ГРВІ та МЕРС. Понад 80% пацієнтів мають легкий Covid19 та видужають. Приблизно в 14% випадків вірус викликає важкі захворювання, включаючи пневмонію та задишку», - йдеться у повідомленні.

    При цьому в організації додали, що лише 5% пацієнтів мають критичні захворювання.

    «І близько 5% пацієнтів мають критичні захворювання в т.ч. дихальна недостатність, септичний шок та поліорганна недостатність», - додали у ВООЗ.

    Нагадаємо, ВООЗ повідомила, що за даними на понеділок, 17 лютого, кількість заражених коронавірусом за межами Китаю склало 694 людини у 25 країнах. При цьому в організації додали, що також було зафіксовано три смертельних випадки.

    Крім того, адміністрація провінції Хубей, яка вважається епіцентром розповсюдження коронавіруса Covid-19, заборонила всім жителям регіону, включаючи селян, виходити з будинків.

    Як повідомлялось, уряд України планує евакуювати українців з материкового Китаю цього тижня. Зокрема, для ізоляції евакуйованих з Китаю українців готується чотири об'єкти.

    Зазначимо, у Китаї за минулу добу від ускладнень, викликаних новим коронавірусом COVID-19, померли 105 осіб, загальна кількість жертв склала 1770, 10 844 вилікувались.

    Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

    здоров'я Китай уряд вірус ВООЗ
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