В Україні створили тести для виявлення коронавирусу. Вони уп'ятеро дешевші за німецькі



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Фото: УНН

Науковий співробітник Інституту геронтології НАМН Олександр Коляда: наразі тест-системи вже готові... У нас є 10 тест-систем на 50 визначень, тобто на 500 осіб, нашої розробки

В Україні розробили та випробували тест-системи власного виробництва для виявлення нового смертельного коронавірусу з Китаю - цих систем вистачить на 500 осіб. Про це повідомив науковий директор молекулярно-генетичної лабораторії Diagen, науковий співробітник Інституту геронтології НАМН Олександр Коляда, передає УНН.

«Наразі (тест-системи, - ред.) вже готові... У нас є 10 тест-систем на 50 визначень, тобто на 500 осіб, нашої розробки», - сказав науковець.

Він також запевнив, що тести «пройшли всі ті ж випробування, які проходять усі інші тести подібного роду».

За словами наукового директора, зараз системи перебувають в лабораторії, яка готова надати розробку зацікавленим сторонам. На питання про те, чи надходили пропозиції від таких, Коляда відповів, що «вони знають про таку можливість, але поки, мабуть, необхідності не виникло».

«Ми готові виконувати дослідження самі на коронавірус у нашій лабораторії, і, якщо хтось захоче у своїй лабораторії проводити, тоді ми можемо продавати... Вартість тест-систем - 5 тис. грн на 50 осіб. Це десь у 4-5 разів дешевше, ніж німецькі», - розповів він.

За словами співрозмовника, якщо виникне необхідність, лабораторія може виготовити більшу кількість тест-систем.

Як повідомлялось, уряд України планує евакуювати українців з материкового Китаю цього тижня. Зокрема, для ізоляції евакуйованих з Китаю українців готується чотири об'єкти.

Зазначимо, у Китаї за минулу добу від ускладнень, викликаних новим коронавірусом COVID-19, померли 105 осіб, загальна кількість жертв склала 1770, 10 844 вилікувались.

Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.