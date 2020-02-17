Центробанк Китаю дезінфікуватиме готівку через коронавірус



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Китайські банки тепер повинні проводити дезінфекцію готівки ультрафіолетовим світлом і високими температурами. Після цього вони мають зберігати гроші 7-14 днів, перш ніж передавати їх у подальше користування

Центральний банк Китаю у межах заходів боротьби з коронавірусом COVID-19 запровадив заходи з дезінфекції готівки. Також розглядається можливість знищення готівки, що надходить із районів з високим ризиком зараження. Про це повідомляє CNN.

«Центральний банк Китаю реалізував нову стратегію щодо стримування коронавірусу - глибоке очищення та знищення потенційно заражених грошових засобів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, китайські банки тепер повинні проводити дезінфекцію готівки ультрафіолетовим світлом і високими температурами. Після цього вони мають зберігати грошові засоби протягом 7-14 днів, перш ніж передавати їх у подальше користування клієнтам.

Банкноти, які надходять із районів із високим рівнем ризику зараження вірусом, такі як лікарні та ринки, пройдуть спеціальну обробку. А потім будуть відправлені назад до Центробанку, оскільки в обіг їх вже не повернуть.

У відділенні Центробанку в Гуанчжоу ці банкноти можуть бути знищені, а не просто дезінфіковані.

У Центробанку додали, що, коли це буде можливо, вони надаватимуть нові купюри.

Дії банку КНР називають цілком логічними, оскільки грошові купюри вважаються дуже брудними. В рамках дослідження, проведеного в 2017 році в Нью-Йорку, на поверхні банкноти знайшли 397 видів бактерій, а вірус грипу прожив на купюрі 12 днів.

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) поки не знають, як довго коронавірус може прожити на поверхнях, зокрема на грошах. Згідно з попередніми дослідженнями, він може вижити від декількох годин і більше, але його можна вбити дезінфекцією.

Як повідомлялось, у Китаї за минулу добу від ускладнень, викликаних новим коронавірусом COVID-19, померли 105 осіб, загальна кількість жертв склала 1770, 10 844 вилікувались.

Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

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