З китайського Уханя евакуюють лише тих українців, які не мають жодних симптомів, - МОЗ



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Прибуття українців очікується у четвер

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшконаголосив, що евакуюються здорові люди, на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть

При евакуації українців з Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу.

Ляшко зазначив, що Україна готується до евакуації українців, а їх прибуття очікується у четвер.

«Затверджено супровід і прийом українців. Щонайменше 14 днів в ізоляції. Рейс буде супроводжувати команда МОЗ, яка опікується медициною катастроф», - заявив він.

За словами Ляшка, медики будуть весь час на борту і проводити спостереження всіх, хто буде в обсерваторі.

«Евакуюються здорові люди. На борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть», - наголосив він.

Наразі МОЗ, за інформацією Ляшка, обрало з-поміж 100 два заклади - один основний, один резервний, де будуть знаходитися протягом 14 діб евакуйовані з Уханя українські та іноземні громадяни, екіпаж літака. Водночас Ляшко зауважив, що час карантину може бути змінений, якщо останні наукові дані будуть свідчити, що інкубаційний період вірусу менший або більший за 14 діб.

Також він наголосив, що держава має право встановлювати тимчасові обмеження людей, які прибули з неблагополучних місць на основі закону України про захист населення від інфекційних хвороб, і нагадав, що уряд прийняв відповідне розпорядження 3 лютого. Тимчасове обмеження іноземних громадян здійснюється на підставі міжнародних медико-санітарних правил ВООЗ, які прийняті більшістю країн світу.

Зазначимо, на проведення евакуації українських громадян з Уханя Кабінет міністрів виділив понад 4 млн гривень. Мінфіну було доручено здійснити зазначені видатки коштом резервного фонду держбюджету.

Як повідомлялось, у Китаї за минулу добу від ускладнень, викликаних новим коронавірусом COVID-19, померли 105 осіб, загальна кількість жертв склала 1770, 10 844 вилікувались.

Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

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