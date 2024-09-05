Як переселенцям укласти декларацію з лікарем? Детальне роз'яснення

Оскільки медична допомога не прив’язана до місця реєстрації чи проживання, внутрішньо переміщена особа може вільно обирати сімейного лікаря, терапевта і педіатра для укладення декларації у будь-якому медичному закладі

Вінницька обласна державна адміністрація звернула увагу внутрішньо переміщених осіб на їхнє право вільно обирати сімейного лікаря, терапевта або педіатра для укладання декларації у будь-якому медичному закладі області. Це право гарантується Програмою медичних гарантій та не залежить від місця реєстрації чи проживання.

Як укласти декларацію

Знайдіть найближчий або зручний для вас медичний заклад первинної допомоги (комунальний, приватний або лікар-ФОП з договором з НСЗУ).

Скористайтеся електронною картою місць надання первинної медичної допомоги або зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 для отримання допомоги у пошуку.

Укладання декларації

Запишіться на прийом до обраного лікаря через реєстратуру.

Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини (якщо потрібно) та телефон для отримання SMS-повідомлень.

Укладання нової декларації автоматично анулює попередню.

Маючи декларацію з лікарем первинної медичної допомоги, пацієнт зі статусом внутрішньо переміщеної особи отримує безоплатні послуги з діагностики та профілактики найпоширеніших захворювань, консультації щодо здорового способу життя, е-направлення до лікарів-спеціалістів, е-рецепти на ліки, щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень, може оформлювати довідки, листки непрацездатності тощо.