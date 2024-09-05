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Як переселенцям укласти декларацію з лікарем? Детальне роз'яснення

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Як переселенцям укласти декларацію з лікарем? Детальне роз'яснення
фото з відкритих джерел

Оскільки медична допомога не прив’язана до місця реєстрації чи проживання, внутрішньо переміщена особа може вільно обирати сімейного лікаря, терапевта і педіатра для укладення декларації у будь-якому медичному закладі

Вінницька обласна державна адміністрація звернула увагу внутрішньо переміщених осіб на їхнє право вільно обирати сімейного лікаря, терапевта або педіатра для укладання декларації у будь-якому медичному закладі області. Це право гарантується Програмою медичних гарантій та не залежить від місця реєстрації чи проживання.

Як укласти декларацію

  • Знайдіть найближчий або зручний для вас медичний заклад первинної допомоги (комунальний, приватний або лікар-ФОП з договором з НСЗУ).
  • Скористайтеся електронною картою місць надання первинної медичної допомоги або зателефонуйте до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 для отримання допомоги у пошуку.

Укладання декларації

  • Запишіться на прийом до обраного лікаря через реєстратуру.
  • Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини (якщо потрібно) та телефон для отримання SMS-повідомлень.
  • Укладання нової декларації автоматично анулює попередню.

Маючи декларацію з лікарем первинної медичної допомоги, пацієнт зі статусом внутрішньо переміщеної особи отримує безоплатні послуги з діагностики та профілактики найпоширеніших захворювань, консультації щодо здорового способу життя, е-направлення до лікарів-спеціалістів, е-рецепти на ліки, щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень, може оформлювати довідки, листки непрацездатності тощо.

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Теги: лікар НСЗУ

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