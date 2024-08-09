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Реабілітація ветеранів. У Луцьку відкрили інноваційний центр

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Реабілітація ветеранів. У Луцьку відкрили інноваційний центр
У Луцьку розпочало роботу надсучасне реабілітаційне відділення
фото: Міністерство охорони здоров'я

Допомагати військовим будуть фахівці фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти, терапевти мови й мовлення та психологи

У Луцьку на базі одного із ключових медзакладів Волині відкрився 13-й інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі Recovery. За допомогою надсучасного обладнання мультидисциплінарна команда цього закладу зможе щороку надавати безоплатну медичну допомогу понад 1 500 військових. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема, у лікувально-реабілітаційній зоні луцького центру Recovery створено велику залу фізичної реабілітації, по два зали індивідуальних занять, масажу та асистивних технологій, а також кабінети ерготерапії, фізіотерапії, магнітотерапії, лазерної терапії, психологічного розвантаження, ординаторську, зону відпочинку (їдальню) та кабінети фахівців мультидисциплінарної команди центру.

Всі послуги з реабілітації – безоплатні для пацієнтів та повністю покриваються НСЗУ в рамках програми медичних гарантій.

Зали фізичної реабілітації оснащено обладнанням із віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотний зв’язок із пацієнтом.

Реабілітація ветеранів. У Луцьку відкрили інноваційний центр фото 1

Для військових тут розробляються спеціальні завдання, орієнтовані гейміфіковані тренування, які підвищують їхню мотивацію до відновлення.

Допомагати військовим будуть фахівці фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти, терапевти мови й мовлення та психологи. Завдяки високотехнологічному обладнанню та кваліфікації вони надаватимуть якісну, доступну й доказову реабілітаційну допомогу українським захисникам і захисницям. 

На сьогодні інноваційні реабілітаційні центри Recovery надають безоплатні послуги у Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Хмельницькому, Одесі (два заклади) і на Дніпропетровщині (три заклади).  

Загалом у центрах національної мережі реабілітаційну допомогу отримали вже 13 тис. пацієнтів. У планах засновників – розширити мережу щонайменше до 18 інноваційних реабілітаційних центрів, де щороку зможуть відновлюватися близько 25 тисяч військових.

Читайте також: МОЗ розповів про нову безкоштовну послугу для військових та ветеранів
Теги: НСЗУ Міністерство охорони здоров'я ветеран реабілітація здоров'я

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