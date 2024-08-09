Реабілітація ветеранів. У Луцьку відкрили інноваційний центр

Допомагати військовим будуть фахівці фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти, терапевти мови й мовлення та психологи

У Луцьку на базі одного із ключових медзакладів Волині відкрився 13-й інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі Recovery. За допомогою надсучасного обладнання мультидисциплінарна команда цього закладу зможе щороку надавати безоплатну медичну допомогу понад 1 500 військових. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зокрема, у лікувально-реабілітаційній зоні луцького центру Recovery створено велику залу фізичної реабілітації, по два зали індивідуальних занять, масажу та асистивних технологій, а також кабінети ерготерапії, фізіотерапії, магнітотерапії, лазерної терапії, психологічного розвантаження, ординаторську, зону відпочинку (їдальню) та кабінети фахівців мультидисциплінарної команди центру.

Всі послуги з реабілітації – безоплатні для пацієнтів та повністю покриваються НСЗУ в рамках програми медичних гарантій.

Зали фізичної реабілітації оснащено обладнанням із віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотний зв’язок із пацієнтом.

Для військових тут розробляються спеціальні завдання, орієнтовані гейміфіковані тренування, які підвищують їхню мотивацію до відновлення.

Допомагати військовим будуть фахівці фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти, терапевти мови й мовлення та психологи. Завдяки високотехнологічному обладнанню та кваліфікації вони надаватимуть якісну, доступну й доказову реабілітаційну допомогу українським захисникам і захисницям.

На сьогодні інноваційні реабілітаційні центри Recovery надають безоплатні послуги у Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Черкасах, Полтаві, Хмельницькому, Одесі (два заклади) і на Дніпропетровщині (три заклади).

Загалом у центрах національної мережі реабілітаційну допомогу отримали вже 13 тис. пацієнтів. У планах засновників – розширити мережу щонайменше до 18 інноваційних реабілітаційних центрів, де щороку зможуть відновлюватися близько 25 тисяч військових.