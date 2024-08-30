Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Уряд продовжив виплати деяким категоріям переселенців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Уряд продовжив виплати деяким категоріям переселенців
фото з відкритих джерел

Виплати будуть продовжені пенсіонерам та людям з інвалідністю

Кабінет міністрів продовжив виплати державної допомоги для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

30 серпня Кабмін вніс відповідні зміни до постанови КМУ від 20.03.2022 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». Ними передбачається продовження виплат на наступний шестимісячний період для особливо вразливих категорій ВПО.  

Таким чином, виплати будуть продовжені внутрішньо переміщеним особам, які зараз отримують державну допомогу на проживання відповідно до визначених раніше категорій вразливості. Йдеться, зокрема, про пенсіонерів та людей з інвалідністю. 

Крім того, після 1 вересня уряд продовжить виплати на проживання для ВПО, які потребують підтримки.

Нагадаємо, українці, яку змушені були покинути свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на грошову допомогу від держави. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Укрінформ» розповіла, якою буде виплата 2025 року.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисячі гривень.

Читайте також:

Теги: Кабмін соцвиплати переселенці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тільки за перше півріччя 2024 року прибуток «Укрзалізниці», згідно зі звітом, впав на 1,7 млрд грн
«Укрзалізниця» показала падіння прибутку, хоча обсяги перевезень ростуть – фінзвіт
5 серпня, 13:20
Фінансування здійснюватиметься за рахунок міжнародної технічної та гуманітарної допомоги
Кабмін дав вказівку встановлювати сонячні панелі в адмінбудівлях, лікарнях та школах
9 серпня, 16:22
Раніше Фонду ліквідації наслідків збройної агресії спрямував 9,3 млрд грн на програму швидкої відбудови для 13 регіонів країни
Кабмін виділив 2,6 млрд грн на відновлення населених пунктів після обстрілів РФ
13 серпня, 12:26
Збитки «Укрзалізниці» – це свідчення кричущої некомпетентності керівництва – заява ICC Ukraine
ICC Ukraine закликала Кабмін знизити тарифи на вантажні перевезення: вони зросли в рази
16 серпня, 15:09
Горбачов є українським діячем освіти та журналістом
Кабмін звільнив Горбачова з посади освітнього омбудсмена
15 серпня, 11:19
Виплату пенсіонерам, які мають на неї право, нарахують разом з пенсією
Коли очікувати виплату до Дня Незалежності: Пенсійний фонд повідомив деталі
19 серпня, 22:18
Отримати за кордоном посвідчення водія, можуть лише чоловіки, які виконали вимоги закону про посилення мобілізації та оновили військово-облікові дані
Чоловіки, які не оновили військово-облікові дані, не зможуть отримати посвідчення водія: деталі
13 серпня, 21:01
В'ячеслав Негода у 90-х був мером Тернополя
Тернопільщина отримала нового керівника
24 серпня, 16:41
Наразі в Україні існує три види пенсій
В Україні пенсії розраховуватимуть за новою системою: пояснення від Мінсоцполітики
28 серпня, 22:04

Економіка

Уряд продовжив виплати деяким категоріям переселенців
Уряд продовжив виплати деяким категоріям переселенців
Вартість вантажних залізничних перевезень виросла у 57 разів: виробники феросплавів навели приклад
Вартість вантажних залізничних перевезень виросла у 57 разів: виробники феросплавів навели приклад
Комітет Ради підтримав оновлену версію законопроєкту про підвищення податків: основні зміни
Комітет Ради підтримав оновлену версію законопроєкту про підвищення податків: основні зміни
ДТЕК інвестував 17 млрд грн у видобуток вугілля з початку вторгнення
ДТЕК інвестував 17 млрд грн у видобуток вугілля з початку вторгнення
Коли запрацює економічне бронювання: Мінекономіки назвало терміни
Коли запрацює економічне бронювання: Мінекономіки назвало терміни
Банки штрафуватимуть клієнтів за порушення фінмоніторингу? НБУ зробив заяву
Банки штрафуватимуть клієнтів за порушення фінмоніторингу? НБУ зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
20K
Суд відправив до в’язниці ухилянта і конфіскував у нього майно
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16
13K
Прогноз магнітних бур на 30 серпня – 1 вересня: якою буде сонячна активність
12K
У ЄС зміняться правила щодо ручної поклажі у літаках: пояснення Єврокомісії

Новини

Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Вчора, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Вчора, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
28 серпня, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua