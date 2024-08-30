Уряд продовжив виплати деяким категоріям переселенців

Виплати будуть продовжені пенсіонерам та людям з інвалідністю

Кабінет міністрів продовжив виплати державної допомоги для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

30 серпня Кабмін вніс відповідні зміни до постанови КМУ від 20.03.2022 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». Ними передбачається продовження виплат на наступний шестимісячний період для особливо вразливих категорій ВПО.

Таким чином, виплати будуть продовжені внутрішньо переміщеним особам, які зараз отримують державну допомогу на проживання відповідно до визначених раніше категорій вразливості. Йдеться, зокрема, про пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Крім того, після 1 вересня уряд продовжить виплати на проживання для ВПО, які потребують підтримки.

Нагадаємо, українці, яку змушені були покинути свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами, мають право на грошову допомогу від держави. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Укрінформ» розповіла, якою буде виплата 2025 року.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисячі гривень.