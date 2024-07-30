Хмельницький починає масштабне будівництво житла для переселенців. Гроші дає Євросоюз

Влада Хмельницького виділить 8 млн грн у вигляді співфінансування, за які буде облаштовано укриття у двох будинках для переселенців

Усі будівельні роботи мають бути завершені до кінця осені 2025 року

Управління капітального будівництва Хмельницької міської ради 30 липня опублікувало на «Прозорро» повідомлення про підготовку угоди щодо будівництва багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб. Вартість проєкта – 8,39 млн євро, повідомляє «Главком».

Нове будівництво відбуватиметься у Хмельницькому на вул. Озерна, 6/2-Г (мікрорайон Озерна). Замовник прописав, що всі роботи варто завершити до 30 листопада 2025 року.

дані: ProZorro

У коментарі «Главкому» заступник міського голови Хмельницького Микола Ваврищук зазначив, що житло для переселенців зводитиметься за грантові кошти Європейського союзу (8,39 млн євро). Буде збудовано дві восьмиповерхівки на 156 квартир (приблизно для 600 осіб). Зі свого боку місцева влада у рамках співфінансування проєкту виділить 8 млн грн на облаштування укриття у вказаних будинках.

«Це буде тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб без умов приватизації. Після завершення будівництва будинки відійдуть у комунальну власність міста. До речі, однією з вимог Євросоюзу є те, щоб нові квартири передавалися з ремонтом і були частково мебльовані з побутовою технікою», – пояснив посадовець.

За словами заступника мера, наразі визначено переможця на міжнародному тендері. Ним стали два івано-франківські підприємства «Новітні енергетичні системи» і «Енергосервісна компанія «Адамсон», які утворили консорціум.

«Будівництво стартує у серпні. Компанії хочуть використати теплий період для закладки фундаменту», – уточнив Микола Ваврищук.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Новітні енергетичні системи» створено у жовтні 2006 року. Власником є мешканець Івано-Франківська Михайло Горбковський, який вніс до статутного капіталу підприємства 1 млн грн. До 2016 року компанія належала кіпрському офшору «Дерівейшн інвестментс лімітед», а його директором до 2013 року був Андрій Бєлєнтьєв, який протягом 2005-2011 років очолював Калуську філію «Прикарпаттяобленерго».

За 2023 рік «Новітні енергетичні системи» отримали 273 млн грн чистого доходу від реалізації продукції (за 2022 рік – 99,7 млн грн).

ТОВ «Енергосервісна компанія «Адамсон» зареєстровано у жовтні 2014 року. Її засновниками є чеська фірма «Еуропіан Технолоджі Центер» і громадянин України Олександр Бубен. Бубен записаний кінцевим бенефіцціаром фірми. Розмір статутного капіталу підприємства складає 11,8 млн грн.

Раніше Олександр Бубен працював головою правління ПАТ «Прикарпаттяобленерго» і був помічником нардепа VIII скликання Ігоря Насалика на громадських засадах.

У 2023 році чистий дохід від реалізації продукції ТОВ «Енергосервісна компанія «Адамсон» склав 178,4 млн грн (у 2022 році – 57,4 млн грн).