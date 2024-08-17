Путін призначив свою родичку на високу посаду в Міноборони

Анна Цивільова є двоюрідною племінницею Путіна та носила в дівоцтві таке ж прізвище

Російський диктатор Володимир Путін призначив свою родичку Анну Цивільову на нову посаду у Міністерстві оборони. Відповідний указ оприлюднено на сайті Кремля. У документі вказано, що вона обійматиме пост статс-секретаря – заступника міністра оборони.

У Російській Федерації статс-секретарем називається заступник міністра у федеральному міністерстві, який відповідає за зв'язки з Федеральними Зборами та іншими державними органами та громадськими організаціями.

Раніше Цивільова була заступником міністра оборони. На цю посаду Володимир Путін призначив її 17 червня 2024 року. Після цього у ЗМІ з’явилася інформація, що вона родичка диктатора. За даними Євросоюзу та журналістських розслідувань, Анна Цивільова є двоюрідною племінницею Путіна та носила в дівоцтві таке ж прізвище.

Вона народилася 9 травня 1972 року у місті Іваново у сім'ї хірургів. Батько Євген Михайлович Путін (1933-2024), лікар-уролог.

Закінчила Іванівську державну медичну академію за спеціальністю «лікар-психіатр». З 1996 року працювала лікарем-психіатром у психіатричній лікарні «Богородське» (Іванівська область).

Після приходу Володимира Путіна до влади, переїхала до Москви і зайнялася постачанням медичного обладнання, працюючи менеджером у державному «Медтехпостачі», а потім у приватній компанії «Digimed». Згодом зробила стрімку кар’єру в державних інституціях.

Чоловік Анни Цивільової Сергій Цивільов – губернатор Кемеровської області, де є багаті вугільні родовища.

Нагадаємо, у Росії затримано колишнього заступника міністра оборони Дмитра Булгакова через корупцію. Відомо, що Булгаков обіймав посаду заступника міністра оборони з 2008 року до вересня 2022 року, у 2016 році йому було надано звання «Героя Росії».

Також у квітні цього року у справі про корупцію було заарештовано заступника міністра оборони Тимура Іванова. Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Іванова заарештовано до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.

До слова, Кремль проводить зачистки в оборонній промисловості. Посилюються репресії проти тих, «хто недостатньо політично захищений».