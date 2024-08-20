Національна служба здоров'я впроваджує нові стандарти для пологових будинків

Житомирська міська лікарня №1 надала послугу з 924 пологів, але у 50% жінок вони були прийняті через кесарів розтин

З наступного року Національна служба здоров'я України планує внести зміни до умов укладання договорів з медичними закладами, що надають послуги з пологів

НСЗУ оголосила про важливі зміни в умовах контрактування медичних закладів, які надають послуги з пологів. З наступного року НСЗУ буде більш вимогливою до якості та безпеки надання медичної допомоги під час пологів. Про це на брифінгу в Житомирі повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

«На наступний рік ми не будемо контрактувати заклади, які порушують стандарти (пологів – ред.) за двома показниками. Це народження дітей до 34-х тижнів. Жінки, які мають народжувати виключно у закладі третього рівня (перинатальний центр – ред.), мають народжувати тільки там, адже там створені безпечні умови, що їм та їхнім дитям нададуть допомогу. Натомість їх залишають у закладах, які не мають на це права і ми тоді ставимо під небезпеку дітей, які народжуються, а також розпорошуємо фінансовий ресурс, окрім того, ми не будемо готові закуповувати в закладах послугу пологів, які мають кесареві розтини на рівні більше 25%», – розповіла Гусак.

Ці зміни свідчать про прагнення НСЗУ підвищити якість медичної допомоги під час пологів та забезпечити безпеку матерів і новонароджених.

Наталія Гусак навела приклади порушень у деяких медичних закладах, зокрема, у Житомирській міській лікарні №1 та Чуднівській лікарні, де спостерігається високий рівень кесаревих розтинів або надання послуг з пологів без договору з НСЗУ.

«Для нас у цьому напрямку безпека пацієнта – це №1», – підкреслила голова НСЗУ.

Вона також зазначила, що НСЗУ звернулася до Міністерства охорони здоров'я з проханням розібратися у випадках надання послуг з пологів без договору, які були виявлені у чотирьох медзакладах Житомирщини.

Раніше повідомлялося, що СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

До слова, в Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.