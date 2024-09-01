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Удар по Харкову: найменшому потерпілому лише три місяці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Удар по Харкову: найменшому потерпілому лише три місяці
Машина швидкої допомоги після удару РФ
фото: Суспільне

Також серед постраждалих двоє медиків та двоє рятувальників

У Харкові станом на 18:00 годину 1 вересня 44 постраждалих від ракетної атаки. Семеро потерпілих діти, причому найменшому малюку лише три місяці. Про це інформує міський голова Харкова Ігор Терехов.

У Офісі генерального прокурора додаають, що в тримісячного хлопчика гостра реакція на стрес. Також серед постраждалих двоє медиків та двоє рятувальників.

«Постраждали працівники ДСНС і «швидкої допомоги», які приїхали на виклик: повторним цинічним ударом, попередньо, «Іскандерів» було поранено лікарів», – розповів Терехов у ефірі телемарафону.

Удар по Харкову: найменшому потерпілому лише три місяці фото 1

Як пояснив «Суспільному» начальник Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, внаслідок повторного удару РФ двоє медиків екстреної допомоги зазнали поранень.

Удар по Харкову: найменшому потерпілому лише три місяці фото 2

«Бригада одразу вирушила, вони зупинилися перед торговельним центром. І тут був другий «приліт», влучання поряд, уламками пошкоджено автівку. Лікар дістав черепно-мозкової травми, фельдшер – перелом гомілки уламком. Водій, на щастя, не постраждав. Стан у фельдшера стабільний, йому нічого не загрожує, він прооперований. Лікар поки не прийшов до тями», – розповів Забашта.

Удар по Харкову: найменшому потерпілому лише три місяці фото 3

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки у Харкові зруйнований «Палац спорту».

Як відомо, 1 вересня вдень окупанти завдали близько десяти ударів по Харкову. 

Перед цим, 31 серпня, російські загарбники атакували дроном поліцейську машину в Куп'янську Харківської області. Двоє правоохоронців поранено, один загинув.

Крім того, ввечері 31 серпня Росія завдала удару по Слобідському району Харкова ракетою «Гром-Е1» з території Білгородської області. Є пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

До слова, в Харкові 31 серпня було оголошено траур за жертвами ворожого удару, завданого по місту 30 серпня. Через російську атаку загинуло шестеро осіб. Серед них – 14-річна дівчинка, яка була вбита поблизу дитячого майданчика. Крім того, постраждали 97 людей, з них 22 – діти. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини – важкий. Як відомо, 30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один з ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.

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Теги: Харків росія окупанти лікар прокурор водій Ігор Терехов Щастя стрес

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