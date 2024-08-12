Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Чоловіки призовного віку згодні брати під опіку будь-яку дитину» – директорка центру соцслужб

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Чоловіки призовного віку згодні брати під опіку будь-яку дитину» – директорка центру соцслужб
Більше десятка самотніх чоловіків призовного віку з Київщини хочуть отримати опіку над дітьми
фото з відкритих джерел

Чоловіки призовного віку прагнуть стати опікунами дітей, щоб уникнути мобілізації 

На Київщині спостерігається значне збільшення кількості чоловіків призовного віку, які виявляють бажання взяти під опіку дітей. Про це в  інтерв'ю «Главкому» повідомила директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова. За її словами, зараз навчаються 11 чоловіків, які хочуть стати опікунами, і всі вони є призовного віку. 

«Зараз у мене навчаються 11 чоловіків-кандидатів в опікуни різної вікової категорії, і всі, звісно, призовного віку. Вважаю, що опікуном чоловік може стати в особливих випадках, наприклад, якщо сестра загинула, а у неї лишилися діти. До речі, опікуни, які мають родинні зв’язки, не проходять навчання. А у жодного з цих 11 чоловіків немає такої родинної історії, яка спонукала б на опікунство. Вони знаходять будь-яку дитину. Один казав: «Та цих циганчат у Закарпатті стільки», – зазначає директорка.

Фахівчиня також підкреслила, що органи місцевого самоврядування часто сприяють швидкому «прилаштування» дітей-сиріт, навіть якщо це означає передачу їх під опіку чоловікам призовного віку.

«Дуже багато самотніх жінок усиновлюють дітей. Я формувала на осінь групу на навчання з 85 чоловік, і серед них 15 – одинокі жінки. Самотні чоловіки також є, але вони більше цікавляться опікою, бо це швидше. Для отримання опіки вони за два тижні документи збирають, ще два тижні проходять навчання та знаходять дитину. Є навіть випадки, коли обласна влада «душить». Службу у справах дітей за те, що у неї багато дітей сидять по закладах», – розповідає Ібрагімова.

За словами Ібрагімової, місцева влада часто тисне на Службу у справах дітей, щоб ті швидше влаштовували дітей у сім'ї. Коли з'являється чоловік, готовий взяти дитину під опіку, комісії, що складаються з представників місцевої влади та соціальних служб, часто не дуже прискіпливо ставляться до його кандидатури, прагнучи якнайшвидше розв'язувати питання з влаштуванням дитини.

Нагадуємо, після початку повномасштабного вторгнення уряд України спростив процедуру усиновлення, цифровізувавши її. Зокрема, було створено єдиний електронний банк дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До того ж у травні 2024 року запрацювали нові правила щодо усиновлення дітей, за якими значно спростили вимоги до охочих взяти під опіку.

Читайте також:

Теги: лікар документи навчання самоврядування чоловік влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

«Чоловіки призовного віку згодні брати під опіку будь-яку дитину» – директорка центру соцслужб
«Чоловіки призовного віку згодні брати під опіку будь-яку дитину» – директорка центру соцслужб
День молоді: історія свята, яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
День молоді: історія свята, яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Спека та короткочасні дощі: прогноз погоди на 12 серпня
Спека та короткочасні дощі: прогноз погоди на 12 серпня
12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Як швидко можна усиновити дитину. Роз’яснення Київського обласного центру соціальних служб
Як швидко можна усиновити дитину. Роз’яснення Київського обласного центру соціальних служб
10 охочих на одну дитину. Кандидатів на усиновлення в Україні більше, ніж дітей
10 охочих на одну дитину. Кандидатів на усиновлення в Україні більше, ніж дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
198K
Заступник командира бригади «Азов» заінтригував новою заявою
34K
Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці
29K
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
13K
Кому Путін довірив керувати обороною Курської області: деталі від ISW
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9698
Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах

Новини

У Курську знову лунають вибухи
Сьогодні, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Вчора, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Вчора, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua