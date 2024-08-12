«Чоловіки призовного віку згодні брати під опіку будь-яку дитину» – директорка центру соцслужб

Чоловіки призовного віку прагнуть стати опікунами дітей, щоб уникнути мобілізації

На Київщині спостерігається значне збільшення кількості чоловіків призовного віку, які виявляють бажання взяти під опіку дітей. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова. За її словами, зараз навчаються 11 чоловіків, які хочуть стати опікунами, і всі вони є призовного віку.

«Зараз у мене навчаються 11 чоловіків-кандидатів в опікуни різної вікової категорії, і всі, звісно, призовного віку. Вважаю, що опікуном чоловік може стати в особливих випадках, наприклад, якщо сестра загинула, а у неї лишилися діти. До речі, опікуни, які мають родинні зв’язки, не проходять навчання. А у жодного з цих 11 чоловіків немає такої родинної історії, яка спонукала б на опікунство. Вони знаходять будь-яку дитину. Один казав: «Та цих циганчат у Закарпатті стільки», – зазначає директорка.

Фахівчиня також підкреслила, що органи місцевого самоврядування часто сприяють швидкому «прилаштування» дітей-сиріт, навіть якщо це означає передачу їх під опіку чоловікам призовного віку.

«Дуже багато самотніх жінок усиновлюють дітей. Я формувала на осінь групу на навчання з 85 чоловік, і серед них 15 – одинокі жінки. Самотні чоловіки також є, але вони більше цікавляться опікою, бо це швидше. Для отримання опіки вони за два тижні документи збирають, ще два тижні проходять навчання та знаходять дитину. Є навіть випадки, коли обласна влада «душить». Службу у справах дітей за те, що у неї багато дітей сидять по закладах», – розповідає Ібрагімова.

За словами Ібрагімової, місцева влада часто тисне на Службу у справах дітей, щоб ті швидше влаштовували дітей у сім'ї. Коли з'являється чоловік, готовий взяти дитину під опіку, комісії, що складаються з представників місцевої влади та соціальних служб, часто не дуже прискіпливо ставляться до його кандидатури, прагнучи якнайшвидше розв'язувати питання з влаштуванням дитини.

Нагадуємо, після початку повномасштабного вторгнення уряд України спростив процедуру усиновлення, цифровізувавши її. Зокрема, було створено єдиний електронний банк дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До того ж у травні 2024 року запрацювали нові правила щодо усиновлення дітей, за якими значно спростили вимоги до охочих взяти під опіку.