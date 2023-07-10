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Хлопчик із Рівного після смерті врятував життя двом дітям (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Хлопчик із Рівного після смерті врятував життя двом дітям (фото)
Один із донорів три роки жив в «Охматдиті», чекаючи пересадки
фото: МОЗ

Батьки дитини дали згоду на посмертну пересадку органів, аби подарувати шанс на життя іншим дітям

Фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» провели пересадки двох нирок і печінки своїм маленьким пацієнтам. Донором став 4-річний хлопчик із Рівного, якому діагностували смерть мозку. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. 

Вдалося врятувати життя 12-річному хлопчику з окупованої частини Херсонської області. Понад три роки він чекав на трансплантацію нирок та жив в «Охматдиті».

Печінку пересадили 15-річному хлопчику з Кіровоградської області.

Хлопчик із Рівного після смерті врятував життя двом дітям (фото) фото 1
Хлопчик із Рівного після смерті врятував життя двом дітям (фото) фото 2

Батьки дитини дали згоду на посмертну пересадку органів, аби подарувати шанс на життя іншим дітям. 

«Світла пам’ять донору та шана його родині. Дякуємо медикам за їх роботу та порятунок дітей України», – йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що львівські хірурги провели надскладну операцію 44-річному бійцю ЗСУ Роману Єрмоленко з Дніпропетровщини, який під час артобстрілу росіян втратив майже всю праву частину обличчя. Загалом боєць витримав 68 оперативних втручань й близько 60 переливань крові. 

Теги: лікар Охматдит діти донор

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