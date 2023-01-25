Львівські лікарі провели унікальну операцію з пересадки легень від посмертного донора

Легені отримав киянин Олексій Чернишков, йому 56 років

У Львові провели другу операцію з пересадки легень від посмертного донора. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Операція тривала 16 годин, провела команда Першого медоб'єднання Львова на чолі з кардіохірургами Романом Домашичем та Ігорем Гуменним.

«Легені отримав киянин Олексій Чернишков. Йому 56 років. Ліквідатор аварії на ЧАЕС. Мав тотальну бульозну емфізему — ледь міг самостійно пройти 30 метрів. Сам виховує 11-річного сина. На операцію зважився, щоб його хлопчик мав тата. Наразі дихає самостійно і почувається чудово!», – йдеться у повідомленні.

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Донором став 54-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту. Його родина погодилася віддати органи заради порятунку життя. Це рішення врятувало життя не лише Олексія, а й ще чотирьох людей, бо крім легенів лікарям вдалося успішно пересадити серце, печінку і нирки.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві хірурги провели унікальну операцію на серці під час блекауту.