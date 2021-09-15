Кількість повністю вакцинованих українців наблизилася до п'яти мільйонів

Від початку вакцинальної кампанії однією дозою щеплено трохи більше 6 млн людей

Загалом в Україні проведено майже 11 млн щеплень

За минулу добу, 14 вересня, в Україні вакциновано проти коронавірусу 141 796 людей. Одну дозу отримали 67 614 людей, повністю імунізовані – 74 182 людини, інформує МОЗ.

Протягом доби працювали майже тисяча мобільних бригад, близько 3 тисяч пунктів щеплення та понад 300 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою трохи більше 6 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 млн 959 тис. людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено майже 11 млн щеплень.

Зазначимо, за минулу добу, 14 вересня, в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

До слова, Академія наук оприлюднила новий прогноз сплеску Соvid-19 в Україні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.

Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.