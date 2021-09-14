МОЗ назвав термін дії «жовтого» covid-сертифіката

Отримати цифрову версію covid-сертифіката можна за допомогою програми «Дія»

Тепер внутрішній covid-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення від коронавірусу

В Україні почали видавати «жовті» covid-сертифікати. Їх можна отримати після першого щеплення від коронавірусу, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Отримати цифрову версію covid-сертифіката можна за допомогою програми «Дія».

У МОЗ підкреслили, що «жовтий» сертифікат діятиме лише 120 днів.

Термін дії «зеленого» сертифікату становить 365 днів.

Крім «Дії», внутрішні ковід-сертифікати можна буде завантажити з порталу МОЗ та роздрукувати. Інструментарій для цього ще розробляють.





Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності covid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.

Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.

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