МОЗ назвав термін дії «жовтого» covid-сертифіката
Тепер внутрішній covid-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення від коронавірусу
В Україні почали видавати «жовті» covid-сертифікати. Їх можна отримати після першого щеплення від коронавірусу, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Отримати цифрову версію covid-сертифіката можна за допомогою програми «Дія».
У МОЗ підкреслили, що «жовтий» сертифікат діятиме лише 120 днів.
Термін дії «зеленого» сертифікату становить 365 днів.
Крім «Дії», внутрішні ковід-сертифікати можна буде завантажити з порталу МОЗ та роздрукувати. Інструментарій для цього ще розробляють.
Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності covid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.
Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.
Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.