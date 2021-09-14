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    МОЗ назвав термін дії «жовтого» covid-сертифіката

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    Отримати цифрову версію&nbsp;covid-сертифіката можна за допомогою програми &laquo;Дія&raquo; - МОЗ назвав термін дії «жовтого» covid-сертифіката
    Отримати цифрову версію covid-сертифіката можна за допомогою програми «Дія»
    фото з відкритих джерел

    Тепер внутрішній covid-сертифікат можна отримати вже після першого щеплення від коронавірусу

    В Україні почали видавати «жовті» covid-сертифікати. Їх можна отримати після першого щеплення від коронавірусу, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

    Отримати цифрову версію covid-сертифіката можна за допомогою програми «Дія».

    У МОЗ підкреслили, що «жовтий» сертифікат діятиме лише 120 днів.

    Термін дії «зеленого» сертифікату становить 365 днів.

    Крім «Дії», внутрішні ковід-сертифікати можна буде завантажити з порталу МОЗ та роздрукувати. Інструментарій для цього ще розробляють.


    Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності covid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

    Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.

    Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина документи українці технології карантин щеплення вакцинація
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    МОЗ назвав термін дії «жовтого» covid-сертифіката