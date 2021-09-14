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    У Франції невакциновані медики залишаться без роботи

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    У Франції наразі вакциновані близько 88% медичних працівників - У Франції невакциновані медики залишаться без роботи
    У Франції наразі вакциновані близько 88% медичних працівників
    фото з відкритих джерел

    Якщо медичний працівник отримав лише першу дозу вакцини, він зможе продовжувати працювати, але за умови проходження тесту на Covid-19 кожні 72 години

    З 15 вересня всі медичні працівники Франції повинні пред'явити своїм роботодавцям довідки про повну вакцинацію. У випадку відсутності документа – їх відсторонятимуть від роботи. Про це пише The Local.

    Втім, якщо медичний працівник отримав лише першу дозу вакцини, він зможе продовжувати працювати, але за умови проходження тесту на Covid-19 кожні 72 години.

    Крім того, нещеплені співробітники не зможуть брати оплачувану відпустку через хворобу.

    Дане правило поширюється на всіх медичних працівників, співробітників будинків для людей похилого віку, а також на всіх, хто працює волонтером у таких установах.

    Між тим роботодавцям, які не перевірятимуть свідчення про вакцинацію своїх співробітників, погрожує штраф у розмірі 135 євро, а за більш як три правопорушення він може сягати 3750 євро.

    Слід зазначити, що за останніми даними, у Франції вакциновані близько 88% медичних працівників.

    Минулого тижня у Парижі протести проти ковід-паспортів закінчилися сутичками з поліцією.

    Крім того, ексміністерку охорони здоров'я Франції судитимуть за заяви про коронавірус.

    Нагадаємо, влада Франції вирішила надати громадянство 12 тис людям, які допомагали в боротьбі з коронавірусом.

    Громадянство такі особи отримають у рамках прискореної схеми. За словами міністра у справах громадянства Марлен Шіяппи, серед тих, хто отримав французьке громадянство, є медичні працівники, охоронці, прибиральниці, а також ті, хто доглядав за дітьми медиків, поки ті опікувалися хворими на коронавірус.

    Також стало відомо, що перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження. І це Данія.

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    Теги: ЄС здоров'я медицина Франція лікар штраф щеплення вакцинація робота коронавірус
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    У Франції невакциновані медики залишаться без роботи