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    Нові карантинні обмеження: ЗМІ дізналися про «плюшки» для вакцинованих

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    За прогнозом, карантин в Україні посилять не раніше наступного тижня - Нові карантинні обмеження: ЗМІ дізналися про «плюшки» для вакцинованих
    За прогнозом, карантин в Україні посилять не раніше наступного тижня
    фото: day

    За інформацією ЗМІ, Кабмін найближчими днями затвердить нові правила карантину

    На цьому тижні уряд затвердить нові карантинні обмеження, що враховують послаблення для вакцинованих від коронавірусу, пише «РБК-Україна».

    Так, за даними ЗМІ, спортзалам, кінотеатрам та іншим культурним закладам дозволять не дотримуватися в «жовтій» зоні обмеження щодо заповнюваності за умови, що персонал і відвідувачі будуть щеплені хоча б однією дозою вакцини.

    Також повідомляється, що влада не запроваджуватиме обов'язкову вакцинацію для працівників сфери освіти.

    Крім того, в «червоній» зоні дозволять працювати ресторанам за умови вакцинації співробітників і відвідувачів, але щеплених двома дозами. Пускатимуть у заклади за ковід-сертифікатами в додатку «Дія» або виданими лікарями. Також передбачено, що люди, яким протипоказана вакцинація, зможуть отримувати спеціальні довідки.

    За даними видання, обмежень на роботу громадського транспорту вводити не планують. Рішення Кабміну очікується на цьому тижні, а набуде воно чинності через тиждень, резюмує ЗМІ.

    Зазначимо, станом на сьогодні у 12 регіонах України перевищено рівень захворюваності на коронавірус.

    До слова, за добу 12 вересня в Україні госпіталізували понад 800 інфікованих Covid-19.

    Як відомо, МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання через посилення карантину.

    Також глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин.

    Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.

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    Теги: Україна карантин щеплення вакцинація уряд влада коронавірус
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    Нові карантинні обмеження: ЗМІ дізналися про «плюшки» для вакцинованих