Скільки коштуватиме вакцина від Covid-19 для українців. Шмигаль назвав приблизні ціни

Очільник уряду зазначив, що наразі не можна платно вакцинуватися від коронавірусу

Невикористані вакцини можуть розподіляти між тими, хто не є в пріоритетній групі

Вартість вакцинації від коронавірусу в Україні не буде «космічною». Про це 4 березня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції.

За словами глави уряду, на прийнятну вартість вакцини для українських громадян вказують поточні дані компаній-розробників. «Думаю, якщо вакцини від грипу або дифтерії в комерційному використанні коштують 300-1200 грн, то вакцина від СOVID-19 буде в цих же межах», – пояснив Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що наразі платно вакцинуватися від коронавірусу не можна через те, що виробники препаратів співпрацюють тільки з урядами країн. За його словами, попередньо, за власні гроші зробити щеплення від коронавірусу українці зможуть від літа-осені.

«Комерційного обігу вакцин немає через надвисокий попит із боку держав. Але цього варто очікувати, і ми думаємо про це. Україна в I-II кварталі розраховує отримати кілька мільйонів доз», – сказав прем’єр.

Крім того, він пояснив, що через обмежені терміни придатності вакцин можуть виникати їхні надлишки. Невикористані препарати можуть розподіляти між тими, хто не є в пріоритетній групі вакцинації.

«Насамперед ми будемо направляти їх на вакцинацію груп наступної хвилі. Але якщо й після цього виникнуть надлишки, то подумаємо, як розподілити: кому з молодих, здорових людей дістанеться вакцина, адже багато хто захоче зробити щеплення позачергово, щоб отримати паспорт вакцинації й подорожувати», – додав Шмигаль.

На цьому ж засіданні прем’єр-міністр України Шмигаль офіційно оголосив, що в Україні почалася третя хвиля пандемії коронавірусу й не виключив введення жорсткого локдауну.

Очільник уряду також розповів, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації.