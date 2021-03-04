Журналістів і священників можуть підняти в черзі на вакцинацію

Наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість просування в пріоритетності вакцинації від коронавірусу журналістів та священнослужителів. Про це він розповів під час пресконференції 4 березня.

«Чи будуть вноситися зміни в етапність, тобто в перелік людей, які підпадають під перший, другий і аж до п’ятого етапу вакцинації? Можливо, бо є різні пропозиції… У принципі в нас розподіл по етапах відповідає загальноєвропейському. Є ідеї посунути в етапах журналістів. Була зустріч зі Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій – є ідея підсунути вище в етапності священнослужителів, бо вони мають високу контактність із людьми», – розповів Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що такі нюанси й поправки обговорюються на рівні Міністерства охорони здоров’я та експертів.

Шмигаль також розповів, що наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауну. Також очільник уряду розповів, скільки коштуватиме вакцина від Covid-19.

Шмигаль також пояснив, що в Україні робитимуть із залишками вакцин та паспортами вакцинації. За його словами, такі документи можуть створити на базі електронного реєстру на порталі «Дія». Водночас для запровадження «паспортів вакцинації» потрібно, аби верифікація стала міжнародною.



