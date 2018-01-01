Конкурс на посаду голови Нацслужби здоров’я: переможець — Олег Петренко

Нацслужба здоров'я має запрацювати в середині 2018 року

Національна комісія з питань вищого корпусу державної служби на посаду голови Національної служби здоров’я України обрала Олега Петренка. Олег Петренко є заступником гендиректора приватної клініки ISIDA. Перед роботою в ISIDA він був першим заступником гендиректора клініки «Оберіг». У 2005-2006 роках був радником міністра



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Олег Петренко

Нацслужба здоров'я має запрацювати в середині 2018 року

Національна комісія з питань вищого корпусу державної служби на посаду голови Національної служби здоров’я України обрала Олега Петренка.

Олег Петренко є заступником гендиректора приватної клініки ISIDA. Перед роботою в ISIDA він був першим заступником гендиректора клініки «Оберіг». У 2005-2006 роках був радником міністра охорони здоров’я.

Національна служба здоров’я — це новий орган, який створюється у рамках медичної реформи та який фактично контролюватиме всі виплати в сфері охорони здоров’я, обиратиме лікарні, які отримуватимуть гроші від держави, та контролюватиме розподіл більше 100 млрд гривень щороку на оплату послуг пацієнтів.

До фіналу конкурсу на посаду голови Нацслужби здоров’я потрапили чотири кандидати — юрист Андрій Вишневський, нинішній радник міністра юстиції Роман Усенко, заступник гендиректора приватної клініки ISIDA Олег Петренко і власник бізнесу з торгівлі фармацевтичними та стоматологічними матеріалами Микола Сліпченко. Регіонала Свиридова дискваліфікували з конкурсу.

Джерело: Громадське радіо