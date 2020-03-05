Коронавірус у Чернівцях: у дружини інфікованого ознак захворювання немає



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В інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували ще чотирьох жителів області з ознаками інфекційного захворювання

Жінка перебуває в ізоляції

У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

У відомстві заявили, що чернівчанин, у якого виявили коронавірус, почуває себе краще, а його дружина перебуває в ізоляції, її стан також задовільний, ознак захворювання немає.

Крім того, в інфекційне відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували ще чотирьох жителів області з ознаками інфекційного захворювання. Зараз зразки їх аналізів відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я для тестування на наявність коронавірусу.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.