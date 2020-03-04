Кількість померлих від коронавірусу в Італії зросла до 107



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Від коронавірусу в Італії вдалося вилікувати 276 осіб

За останні 24 години в Італії зареєстрували 28 нових смертей

Кількість померлих від ускладнень, викликаних коронавірусом Covid-19, в Італії збільшилася до 107 осіб.

Про це повідомив голова служби цивільної оборони Анджело Борреллі, пише Ansa.

За останні 24 години зареєстрували 28 нових смертей. Кількість заражених збільшилася до 2 706, включно з 443 новими випадками зараження.

За словами Борреллі, від коронавірусу вилікувалися 276 осіб.

За останніми даними, число інфікованих Covid-19 у всьому світі перевищило 92 000 осіб. Від ускладнень, викликаних новим типом вірусу, померли більше 3200 осіб.

Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.