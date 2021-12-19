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    Коронавірус в Україні. За добу хвороба забрала життя майже 200 людей

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    18 грудня зафіксовано 3,6 тис. нових випадків захворювання на коронавірус - Коронавірус в Україні. За добу хвороба забрала життя майже 200 людей

    18 грудня зафіксовано 3,6 тис. нових випадків захворювання на коронавірус

    фото з відкритих джерел

    За минулу добу в Україні з коронавірусом госпіталізували понад 2 тис. осіб

    За минулу добу в Україні зафіксовано 3 602 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 390, медпрацівників – 49. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

    Впродовж доби 62 686 людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримало 19 806 людей, повністю імунізовані – 42 862 людини, додаткову дозу отримали 18 осіб.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2 129 осіб;
    • летальних випадків – 176;
    • одужало – 6 866 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3 608 151 особа;
    • одужало – 3 331 865 осіб;
    • летальних випадків – 93 105;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16 492 954.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 375 346 людей, з них отримали першу дозу – 14 375 344 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 961 886 людей, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 337 322 щеплення.

    Нагадаємо, у Київській області за минулу добу виявлено 392 хворих на коронавірус, померли 23 особи.

    До слова, у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.

    Тим часом «Омікрон» наближається до України: новий штам зафіксували у сусідній країні.

    Крім того, Україна і Pfizer підписали договір на закупівлю ліків проти коронавірусу.

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    Теги: статистика Україна хвороби щеплення коронавірус
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    Коронавірус в Україні. За добу хвороба забрала життя майже 200 людей