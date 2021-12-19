Коронавірус в Україні. За добу хвороба забрала життя майже 200 людей
18 грудня зафіксовано 3,6 тис. нових випадків захворювання на коронавірус
За минулу добу в Україні з коронавірусом госпіталізували понад 2 тис. осіб
За минулу добу в Україні зафіксовано 3 602 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 390, медпрацівників – 49. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Впродовж доби 62 686 людей вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримало 19 806 людей, повністю імунізовані – 42 862 людини, додаткову дозу отримали 18 осіб.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 129 осіб;
- летальних випадків – 176;
- одужало – 6 866 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 608 151 особа;
- одужало – 3 331 865 осіб;
- летальних випадків – 93 105;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 492 954.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 375 346 людей, з них отримали першу дозу – 14 375 344 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 961 886 людей, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27 337 322 щеплення.
Нагадаємо, у Київській області за минулу добу виявлено 392 хворих на коронавірус, померли 23 особи.
До слова, у МОЗ припускають, що третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні.
Тим часом «Омікрон» наближається до України: новий штам зафіксували у сусідній країні.
Крім того, Україна і Pfizer підписали договір на закупівлю ліків проти коронавірусу.