Свіжі Covid-дані: минулої доби в Києві та області одужали понад 3,6 тис. осіб
За добу у столичному регіоні від коронавірусу померли 37 осіб
За минулу добу, 16 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1385 осіб. Це на 93 випадки менше, ніж за попередній день (за добу 15 грудня було зафіксовано 1478 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 318 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 295 тис. осіб (за добу 16 грудня – 2251)
- померли понад 7,9 тис. людей (за добу – 14)
На сьогодні в Києві активних хворих понад 15 тис.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 181 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 392 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 164 тис. осіб (за добу 16 грудня – 1387)
- померли 4,5 тис. осіб (за добу – 23).
На сьогодні в Київській області активних хворих понад 12,6 тис.
16 грудня в Україні медики зафіксували понад 8 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.