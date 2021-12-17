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    Свіжі Covid-дані: минулої доби в Києві та області одужали понад 3,6 тис. осіб

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    Нових хворих виявлено майже на тисячу осіб менше, ніж тих, хто одужав - Свіжі Covid-дані: минулої доби в Києві та області одужали понад 3,6 тис. осіб
    Нових хворих виявлено майже на тисячу осіб менше, ніж тих, хто одужав
    фото з відкритих джерел

    За добу у столичному регіоні від коронавірусу померли 37 осіб

    За минулу добу, 16 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1385 осіб. Це на 93 випадки менше, ніж за попередній день (за добу 15 грудня було зафіксовано 1478 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 318 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 295 тис. осіб (за добу 16 грудня – 2251)
    • померли понад 7,9 тис. людей (за добу – 14)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 15 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 181 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 392 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 164 тис. осіб (за добу 16 грудня – 1387)
    • померли 4,5 тис. осіб (за добу – 23).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 12,6 тис.

    16 грудня в Україні медики зафіксували понад 8 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,5 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Свіжі Covid-дані: минулої доби в Києві та області одужали понад 3,6 тис. осіб