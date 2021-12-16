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    Третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні

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    Рішення щодо третьої дози вакцини може бути прийнято в січні 2022 року - Третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні
    Рішення щодо третьої дози вакцини може бути прийнято в січні 2022 року
    фото з відкритих джерел

    Головний санлікар каже, що все залежатиме від рекомендацій Європейського союзу і ВООЗ

    Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні третє щеплення від Covid-19 може стати обов'язковим. Однак фінальне рішення може бути прийнято в січні 2022 року, заявив він в ефірі «Сніданку з 1+1».

    «Фінальне рішення буде прийнято приблизно в січні. Тоді буде рішення про продовження або не продовження терміну дії сертифіката (про вакцинацію – ред.). Остаточно будуть і рекомендації Європейського союзу, і ВООЗ», – заявив він.

    При цьому він додав, що додаткова доза вакцини посилює вже сформований імунітет від попередніх двох, що важливо для людей з ослабленим імунітетом.

    Напередодні ізраїльські медики почали перше в світі дослідження четвертої дози вакцини.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я 13 грудня дозволило людям із послабленим імунітетом отримати третю дозу вакцини проти коронавірусу. Для цього потрібно звернутися до сімейного або профільного лікаря.

    Отримати додаткову дозу можуть люди з ВІЛ-інфекцією, онкологією, після трансплантації органів; люди, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію; люди з низкою інших імунодефіцитних станів.

    Минулого тижня стало відомо, що третя доза вакцини від коронавірусу буде доступна із січня.

    Тим часом «Омікрон» наближається до України: новий штам зафіксували у сусідній країні.

    Читайте також: Як отримати третю дозу covid-вакцини: роз'яснення МОЗ
    Теги: Міністерство охорони здоров'я лікар щеплення імунітет вакцинація ВООЗ коронавірус Ігор Кузін
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    Третє щеплення від Covid може стати обов'язковим в Україні