Лікарі назвали п’ять «несподіваних» ознак раку, які часто ігнорують хворі

Деякі з найпоширеніших симптомів раку включають зміни роботи кишечника, втрату ваги або виявлення незрозумілих набряків

Лікарі назвали часто ігноровані симптоми раку.

Про це повідомляє Daily Express.

Фахівці відзначають, що деякі з найбільш поширених симптомів онкологічних захворювань можуть не викликати нездужання, тому багато людей не звертають на них уваги.

Вони розповіли, що труднощі з ковтанням можуть бути ознакою раку стравоходу, відвислі повіки сигналізувати про ракові пухлини в легенях, а захриплість вказувати на рак гортані.

Експерти також додали, що варто обов'язково звернутися за медичною допомогою в разі нескороминущого здуття живота. Так, за цим симптомом може ховатися рак яєчників.

У той же час темного-коричнева сеча може бути ознакою раку підшлункової залози, а сеча з червоним відтінком - раку нирок, сечового міхура або простати.

Раніше вчені з США з'ясували, що з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, одним з проявів якої є печія, пов'язаний високий ризик розвитку раку гортані і стравоходу. Відповідне явище, яке називається кислотний рефлюкс, або печія, призводить до пошкодження тканин стравоходу і гортані, а при тривалому впливі може привести до появи смертельної хвороби – раку.