Лікарі назвали п’ять «несподіваних» ознак раку, які часто ігнорують хворі
Деякі з найпоширеніших симптомів раку включають зміни роботи кишечника, втрату ваги або виявлення незрозумілих набряків
Лікарі назвали часто ігноровані симптоми раку.
Про це повідомляє Daily Express.
Фахівці відзначають, що деякі з найбільш поширених симптомів онкологічних захворювань можуть не викликати нездужання, тому багато людей не звертають на них уваги.
Вони розповіли, що труднощі з ковтанням можуть бути ознакою раку стравоходу, відвислі повіки сигналізувати про ракові пухлини в легенях, а захриплість вказувати на рак гортані.
Експерти також додали, що варто обов'язково звернутися за медичною допомогою в разі нескороминущого здуття живота. Так, за цим симптомом може ховатися рак яєчників.
У той же час темного-коричнева сеча може бути ознакою раку підшлункової залози, а сеча з червоним відтінком - раку нирок, сечового міхура або простати.
Раніше вчені з США з'ясували, що з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, одним з проявів якої є печія, пов'язаний високий ризик розвитку раку гортані і стравоходу. Відповідне явище, яке називається кислотний рефлюкс, або печія, призводить до пошкодження тканин стравоходу і гортані, а при тривалому впливі може привести до появи смертельної хвороби – раку.
Нагадаємо, з 1 квітня в Україні запрацює нова Програма медичних гарантій. Вона включає перелік додаткових послуг, які пацієнти можуть отримувати безкоштовно, за рахунок держави. Розширення гарантій торкнеться також онкохворих. Програмою передбачені зростання видатків на лікування хворих на рак. Наприклад, сума коштів, яка виділяється на лікування хіміотерапією для одного дорослого пацієнта зросте з 17,8 до 25,5 тис. грн. Проте, за готовність медичного закладу надавати медичну допомогу дітям до 18 років додаватиметься коефіцієнт до цієї суми у розмірі 3,55%.
Програмою медичних гарантій будуть додані такі пакети з новими тарифами:
- Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах;
- Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей;
- Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями дорослих та дітей в амбулаторних стаціонарних умовах
Лікування онкохворих пацієнтів в Україні стало частково безплатним для пацієнтів із запровадженням навесні минулого року другого етапу медичної реформи. Але як розповідають самі онкохворі, часом свої права доводиться відстоювати, оскільки не всі лікарні радо надають необхідне лікування за бюджетний кошт. В інтернеті не важко знайти численні розповіді пацієнтів про те, як вони добиваються гарантованого державою.
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